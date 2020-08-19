Тренер и директор «Шахтера» объяснили поражение после рестарта КПЛ
Главный тренер карагандинского «Шахтера» Константин Горовенко прокомментировал поражение от кызылординского «Кайсара».
Главный тренер карагандинского «Шахтера» Константин Горовенко прокомментировал поражение от кызылординского «Кайсара».
Игра четвертого тура казахстанской
«Достойная игра двух достойных соперников. В первом тайме была закрытая игра, практически без голевых моментов, а во второй половине — игра до гола. «Кайсар» забил свой гол со стандартного положения. Больше голевых моментов у соперника не было, а мы в свою очередь имели три стопроцентных момента, но мы их не сумели реализовать.
Сейчас нет смысла говорить, что мы играли лучше, ведь самое красивое в игре — счет на табло. К сожалению, мы проиграли, но жизнь продолжается. Будем готовиться к следующему матчу. Через два дня у нас серьезная игра против петропавловского «Кызыл-Жара».
К ребятам нет претензий, они делали все от них зависящее: выкладывались, работали дисциплинированно, выполняли установки тренерского штаба. Будем работать и улучшать свою игру, — цитирует Горовенко
Поражение от «Кайсара» прокомментировал и исполнительный директор клуба Ерлан Уразаев, который обратился к болельщикам через Instagram.
«Наша команда потерпела обидное поражение от кызылординского «Кайсара». Все футболисты выкладывались на поле и делали все возможное, чтобы порадовать карагандинских болельщиков, но к сожалению, удача сегодня была не на нашей стороне. Это футбол, без поражений не бывает побед. Впереди множество матчей, в которых, я уверен, «Шахтер» приложит все усилия, чтобы добиться положительных результатов. Вперед, «Шахтер», Вперед за Караганду!
Отметим, что «Кайсар», набравший семь очков, поднялся на четвертое место в таблице — кызылординцы уступают «Тоболу «и «Астане» по дополнительным показателям. На шестом месте с шестью баллами идет «Шахтер», а лидирует «Кайрат» — 12 очков в пяти играх.