Тренер и директор «Шахтера» объяснили поражение после рестарта КПЛ

Игра четвертого тура казахстанской премьер-лиги в Алматы завершилась со счетом 0:1. По словам Горовенко, ему не в чем упрекнуть своих футболистов.

«Достойная игра двух достойных соперников. В первом тайме была закрытая игра, практически без голевых моментов, а во второй половине — игра до гола. «Кайсар» забил свой гол со стандартного положения. Больше голевых моментов у соперника не было, а мы в свою очередь имели три стопроцентных момента, но мы их не сумели реализовать.

Сейчас нет смысла говорить, что мы играли лучше, ведь самое красивое в игре — счет на табло. К сожалению, мы проиграли, но жизнь продолжается. Будем готовиться к следующему матчу. Через два дня у нас серьезная игра против петропавловского «Кызыл-Жара».

К ребятам нет претензий, они делали все от них зависящее: выкладывались, работали дисциплинированно, выполняли установки тренерского штаба. Будем работать и улучшать свою игру, — цитирует Горовенко пресс-служба клуба.

Поражение от «Кайсара» прокомментировал и исполнительный директор клуба Ерлан Уразаев, который обратился к болельщикам через Instagram.

«Наша команда потерпела обидное поражение от кызылординского «Кайсара». Все футболисты выкладывались на поле и делали все возможное, чтобы порадовать карагандинских болельщиков, но к сожалению, удача сегодня была не на нашей стороне. Это футбол, без поражений не бывает побед. Впереди множество матчей, в которых, я уверен, «Шахтер» приложит все усилия, чтобы добиться положительных результатов. Вперед, «Шахтер», Вперед за Караганду!