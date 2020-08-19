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21:46 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер и директор «Шахтера» объяснили поражение после рестарта КПЛ

Главный тренер карагандинского «Шахтера» Константин Горовенко прокомментировал поражение от кызылординского «Кайсара».

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Игра четвертого тура казахстанской премьер-лиги в Алматы завершилась со счетом 0:1. По словам Горовенко, ему не в чем упрекнуть своих футболистов.

«Достойная игра двух достойных соперников. В первом тайме была закрытая игра, практически без голевых моментов, а во второй половине — игра до гола. «Кайсар» забил свой гол со стандартного положения. Больше голевых моментов у соперника не было, а мы в свою очередь имели три стопроцентных момента, но мы их не сумели реализовать.

Сейчас нет смысла говорить, что мы играли лучше, ведь самое красивое в игре — счет на табло. К сожалению, мы проиграли, но жизнь продолжается. Будем готовиться к следующему матчу. Через два дня у нас серьезная игра против петропавловского «Кызыл-Жара».

К ребятам нет претензий, они делали все от них зависящее: выкладывались, работали дисциплинированно, выполняли установки тренерского штаба. Будем работать и улучшать свою игру, — цитирует Горовенко пресс-служба клуба.

Поражение от «Кайсара» прокомментировал и исполнительный директор клуба Ерлан Уразаев, который обратился к болельщикам через Instagram.

«Наша команда потерпела обидное поражение от кызылординского «Кайсара». Все футболисты выкладывались на поле и делали все возможное, чтобы порадовать карагандинских болельщиков, но к сожалению, удача сегодня была не на нашей стороне. Это футбол, без поражений не бывает побед. Впереди множество матчей, в которых, я уверен, «Шахтер» приложит все усилия, чтобы добиться положительных результатов. Вперед, «Шахтер», Вперед за Караганду!

Отметим, что «Кайсар», набравший семь очков, поднялся на четвертое место в таблице — кызылординцы уступают «Тоболу «и «Астане» по дополнительным показателям. На шестом месте с шестью баллами идет «Шахтер», а лидирует «Кайрат» — 12 очков в пяти играх.

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