«Аякс» предложил «Барселоне» € 15 млн за Луиса Суареса

Источник: AP 2020

По данным источника, «Аякс» готов отдать за форварда € 15 млн. Сообщается, что «Барселона» хочет продать 33-летнего футболиста и предпринять ещё одну попытку подписать аргентинца Лаутаро Мартинеса из «Интера».

Суарес защищал цвета «Аякса» с 2007 по 2011 год. С ним в составе клуб стал чемпионом Нидерландов и обладателем национального Кубка. Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена расстаться с форвардом.