Казахстанский футболист оформил пента-трик за бельгийский клуб
Бывший нападающий молодежной сборной Казахстана Олег Чепрасов оформил
Бывший нападающий молодежной сборной Казахстана Олег Чепрасов оформил
23-летний форвард забил пять голов в товарищеском матче с «Борсем Спорт». Чепрасов отличился на девятой, 38-й, 51-й, 64-й и 67-й минутах игры. Сам матч завершился со счетом 8:0 в пользу «Патро».
О переходе Чепрасов бельгийский клуб объявил в апреле. «Патро» выступает в третьей по силе лиге страны.
Чепрасов родился в Алматы, но в раннем детстве переехал с семьей в Бельгию. На юношеском и молодежном уровнях он выступал в Бельгии за «Билзен», «Тонгерен» и «Льерс», а в Нидерландах — за «Масстрихт» и «Роду».
На взрослом уровне Чепрасов играл только в Бельгии — в третьей и любительской лигах за «Гел», «Веллен» и «Хаутвенн», за который выступал в минувшем сезоне. В 2018 году форвард провел три товарищеских матча за молодежную сборную Казахстана.