Казахстанский футболист оформил пента-трик за бельгийский клуб

23-летний форвард забил пять голов в товарищеском матче с «Борсем Спорт». Чепрасов отличился на девятой, 38-й, 51-й, 64-й и 67-й минутах игры. Сам матч завершился со счетом 8:0 в пользу «Патро».

О переходе Чепрасов бельгийский клуб объявил в апреле. «Патро» выступает в третьей по силе лиге страны.

Чепрасов родился в Алматы, но в раннем детстве переехал с семьей в Бельгию. На юношеском и молодежном уровнях он выступал в Бельгии за «Билзен», «Тонгерен» и «Льерс», а в Нидерландах — за «Масстрихт» и «Роду».