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19:31 (мск), источник: БЕЛТА

Ближайшие матчи футбольного чемпионата Беларуси пройдут без зрителей на трибунах

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ближайшие матчи футбольного чемпионата Беларуси во всех лигах пройдут без зрителей. Такое решение сегодня приняло бюро исполкома ассоциации «Белорусская федерация футбола» в связи со сложившейся обстановкой, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Встречи предстоящего тура среди команд высшей, первой и второй лиг, а также женского первенства страны будут проведены без болельщиков на трибунах футбольных арен.

В играх 22-го тура элитного дивизиона 30-го национального первенства сыграют:

  • 21 августа. «Слуцк» — «Динамо» (Минск), «Ислочь» (Минский район) — «Шахтер» (Солигорск), «Динамо» (Брест) — «Белшина» (Бобруйск);.
  • 22 августа. «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Смолевичи», «Городея» — «Рух» (Брест);.
  • 23 августа. «Славия» (Мозырь) — «Витебск», «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Минск», «Неман» (Гродно) — БАТЭ (Борисов).

Турнирное положение: «Шахтер» — 43 очка (21 матч), БАТЭ — 40 (21), «Неман» — 38 (20), «Торпедо-БелАЗ» — 34 (21), «Ислочь» — 32 (21), «Энергетик-БГУ» — 31 (21), «Динамо» (Минск) — 30 (20), «Рух» — 30 (21), «Витебск» — 29 (21), «Динамо» (Брест) — 29 (19), «Славия» — 23 (19), «Слуцк» — 21 (20), «Городея» — 20 (21), «Минск» — 18 (18), «Белшина» — 16 (21), «Смолевичи» — 14 (19).

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.

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