Ближайшие матчи футбольного чемпионата Беларуси пройдут без зрителей на трибунах

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ближайшие матчи футбольного чемпионата Беларуси во всех лигах пройдут без зрителей. Такое решение сегодня приняло бюро исполкома ассоциации «Белорусская федерация футбола» в связи со сложившейся обстановкой, сообщает корреспондент БЕЛТА.