Ближайшие матчи футбольного чемпионата Беларуси пройдут без зрителей на трибунах

Встречи предстоящего тура среди команд высшей, первой и второй лиг, а также женского первенства страны будут проведены без болельщиков на трибунах футбольных арен.
В играх 22-го тура элитного дивизиона 30-го национального первенства сыграют:
Турнирное положение: «Шахтер» — 43 очка (21 матч), БАТЭ — 40 (21), «Неман» — 38 (20), «Торпедо-БелАЗ» — 34 (21), «Ислочь» — 32 (21), «Энергетик-БГУ» — 31 (21), «Динамо» (Минск) — 30 (20), «Рух» — 30 (21), «Витебск» — 29 (21), «Динамо» (Брест) — 29 (19), «Славия» — 23 (19), «Слуцк» — 21 (20), «Городея» — 20 (21), «Минск» — 18 (18), «Белшина» — 16 (21), «Смолевичи» — 14 (19).
Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.