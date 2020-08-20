Неужели в «Кайрат»? Футболист с опытом игры в Лиге чемпионов продолжит карьеру в Казахстане
Защитник сборной Беларуси по футболу Денис Поляков продолжит карьеру в клубе из Казахстана, сообщает By.tribuna.com.
Защитник сборной Беларуси по футболу Денис Поляков продолжит карьеру в клубе из Казахстана, сообщает By.tribuna.com.
Ранее сообщалось, что футболист может перейти в солигорский «Шахтер». Однако позже футболист получил предложение от заграничного клуба,
В мае появилась информация, что в услугах 29-летнего игрока заинтересован алматинский «Кайрат».
С марта Поляков остается без клуба. Футболист расстался с «Уралом», за который выступал с января 2019 года. Защитник сыграл 28 матчей в чемпионате России.
В Беларуси Поляков выступал за солигорский «Шахтер» (до 2012) и БАТЭ (2012−18, 2018−19), с которым играл в Лиге чемпионов. На счету защитника 42 матча за сборную Беларуси и один забитый мяч.