Неужели в «Кайрат»? Футболист с опытом игры в Лиге чемпионов продолжит карьеру в Казахстане

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в солигорский «Шахтер». Однако позже футболист получил предложение от заграничного клуба, из-за чего трансфер оказался под угрозой срыва.

В мае появилась информация, что в услугах 29-летнего игрока заинтересован алматинский «Кайрат».

С марта Поляков остается без клуба. Футболист расстался с «Уралом», за который выступал с января 2019 года. Защитник сыграл 28 матчей в чемпионате России.