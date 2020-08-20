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19:50 (мск), источник: Vesti.kz

Неужели в «Кайрат»? Футболист с опытом игры в Лиге чемпионов продолжит карьеру в Казахстане

Защитник сборной Беларуси по футболу Денис Поляков продолжит карьеру в клубе из Казахстана, сообщает By.tribuna.com.

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Ранее сообщалось, что футболист может перейти в солигорский «Шахтер». Однако позже футболист получил предложение от заграничного клуба, из-за чего трансфер оказался под угрозой срыва.

В мае появилась информация, что в услугах 29-летнего игрока заинтересован алматинский «Кайрат».

С марта Поляков остается без клуба. Футболист расстался с «Уралом», за который выступал с января 2019 года. Защитник сыграл 28 матчей в чемпионате России.

В Беларуси Поляков выступал за солигорский «Шахтер» (до 2012) и БАТЭ (2012−18, 2018−19), с которым играл в Лиге чемпионов. На счету защитника 42 матча за сборную Беларуси и один забитый мяч.

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