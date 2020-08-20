Легенда сборной Германии Баллак перенес операцию по удалению опухоли в спинном мозге
Бывший игрок сборной Германии, «Баварии», «Челси» и «Байера» Михаэль Баллак перенес операцию по удалению опухоли в спинном мозге.
Бывший игрок сборной Германии, «Баварии», «Челси» и «Байера» Михаэль Баллак перенес операцию по удалению опухоли в спинном мозге.
Врачи обнаружили опухоль у
По информации Bild, опухоль оказалась доброкачественной, а операция прошла успешно. Легенду немецкого футбола уже выпустили из больницы. Сейчас 43-летний Баллак восстанавливается на каникулах в Португалии.