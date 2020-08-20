Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Колрейн
Ла Фиорита
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Гленторан
ХБ Торсхавн
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Санта-Колома
Искра Д
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Рунавик
Барри Таун
51
Футбол. Еврокубки
18:30
Сент-Джозефс
Б-36
12
Футбол. Еврокубки
21.08
Клаксвик
Слован Бр
Все события
Фоторепортажи
17«Динамо» оставило Нжи без подарка в матче с «Ротором»
10Гол новичка Шкурина принес ЦСКА победу
20:53 (мск), источник: Sport24

Легенда сборной Германии Баллак перенес операцию по удалению опухоли в спинном мозге

Бывший игрок сборной Германии, «Баварии», «Челси» и «Байера» Михаэль Баллак перенес операцию по удалению опухоли в спинном мозге.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Врачи обнаружили опухоль у экс-футболиста, когда тот проходил плановую МРТ. 43-летнему немцу сразу же сделали операцию в Ганновере.

По информации Bild, опухоль оказалась доброкачественной, а операция прошла успешно. Легенду немецкого футбола уже выпустили из больницы. Сейчас 43-летний Баллак восстанавливается на каникулах в Португалии.

Читайте также
 «Живешь на всем готовом». Гимнастка Севастьянова ответила дерзкому поклоннику
Новая девушка хоккеиста Зарипова. Звездный форвард «Ак Барса» ушел к Альбине от второй жены: фото
«Бавария» сместила «Реал» с вершины клубного рейтинга УЕФА
В «Спартаке» назвали возможную дату дебюта Кокорина
Оскар Де Ла Хойя объявил о возобновлении карьеры
Ставки, на которые вы редко обращаете внимание (а зря)
«Ростов-Дон» в десятый раз стал победителем Кубка России
«Аякс» предложил «Барселоне» 15 млн евро за Луиса Суареса
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь