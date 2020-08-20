RAC1: Месси сообщил Куману о желании покинуть «Барселону»

По данным источника, 33-летний форвард сообщил тренеру, что не видит себя в будущем в «Барселоне». Аргентинец разочарован, что команда проиграла в матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:8), а также недоволен происходящим в клубе. При этом Месси понимает, что ему будет нелегко покинуть «Барселону», учитывая контрактные обязательства.