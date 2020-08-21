Чемпионат Франции по футболу возвращается после полугодового перерыва

Источник: AP 2020

Прошлый сезон чемпионата Франции был остановлен досрочно из-за пандемии коронавируса. Турнир стал единственным из ведущих европейских национальных первенств, который не был доигран из-за пандемии. Чемпионат было решено остановить после неполных 28 туров, его победителем был объявлен ПСЖ, который к тому моменту оторвался от ближайшего преследователя на 12 очков, вторым стал «Марсель», третьим — «Ренн».

Французская Лига 1 Все о турнире

Первым матчем нового сезона чемпионата Франции должна была стать встреча между «Марселем» и «Сент-Этьеном». Однако в марсельском клубе были зафиксированы три случая заражения коронавирусом. Руководство Лиги профессионального футбола Франции приняло решение перенести игру на середину сентября.

Лигочемпионский успех

Несмотря на то что французские команды не принимали участия в официальных матчах около полугода, в плей-офф Лиги чемпионов оставшиеся в борьбе за титул клубы выступили очень удачно — в полуфинал вышли сразу две команды из этой страны. И если присутствие в четвертке сильнейших ПСЖ угадывалось, то появление там «Лиона», который поочередно выбил из турнира итальянский «Ювентус» и английский «Манчестер Сити», стало настоящей сенсацией. Однако в матче полуфинала «Лион» проиграл германской «Баварии» со счетом 0:3. ПСЖ, в свою очередь, рубеж полуфинала преодолеть сумел, обыграл на этой стадии с таким же счетом другую команду из Германии — «Лейпциг».

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий «ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов

Парижский клуб проведет третий финал за месяц. После выхода из карантина ПСЖ 24 июля выиграл Кубок Франции, в решающем матче оказавшись сильнее «Сент-Этьена» (1:0), а 31 июля в финале Кубка французской лиги переиграл «Лион» (0:0, по пенальти — 6:5). Финал Лиги чемпионов пройдет в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш» 23 августа.

Из-за участия ПСЖ и «Лиона» в решающих матчах Лиги чемпионов их встречи первого тура первенства Франции были перенесены, ПСЖ начнет выступление в чемпионате 29 августа гостевой встречей с «Лансом», а «Лион» днем ранее примет «Дижон».

Смена тренера в «Монако»

Монако (Монако) Все о команде

В составе «Монако» в чемпионате Франции выступает полузащитник сборной России Александр Головин. Он перебрался во Францию из московского ЦСКА в 2018 году и за это время стал твердым игроком основного состава. Всего за «Монако» он сыграл 65 матчей в различных турнирах, забил семь голов и сделал восемь результативных передач.

В то же время результаты команды оставляют желать лучшего. В сезоне-2018/19, первом для Головина в новом клубе, «Монако» боролся за выживание, два очка отделили его от зоны вылета. В следующем сезоне «Монако» уже финишировал в десятке, заняв девятую строчку в турнирной таблице, но все равно это не то место, на которое рассчитывают болельщики и руководство клуба. Поэтому в межсезонье было принято решение сменить главного тренера.

Вместо испанца Роберто Морено, который пришел в клуб по ходу предыдущего сезона, сменив португальца Леонарду Жардима, наставником команды стал хорват Нико Ковач. 48-летний специалист провел неоднозначный период в «Баварии» — не слишком удачно стартовал в сезоне-2019/20 и уступил место Хансу-Дитеру Флику. Под руководством Ковача «Монако» провел три товарищеских матча, в которых одержал одну победу, один раз сыграл вничью и один раз проиграл. Головин сумел отличиться в последнем матче с голландским АЗ, также россиянин забил гол в победном товарищеском матче с бельгийским «Серкль Брюгге», который команда провела еще под руководством Морено, причем в этой игре он даже надел капитанскую повязку.

ПСЖ снова фаворит

ПСЖ (Париж) Все о команде

За последнее десятилетие ПСЖ превратился в безальтернативного лидера французского футбола. Начиная с сезона-2012/13 ПСЖ лишь раз отдал звание чемпиона страны, в сезоне-2016/17 сильнейшим стал «Монако». И в новом сезоне кажется маловероятным появление во Франции силы, способной навязать серьезную борьбу действующему чемпиону.

В качестве вероятных конкурентов ПСЖ в предстоящем розыгрыше чемпионата Франции можно рассматривать занявших призовые места «Марсель» и «Ренн», остановившийся в шаге от пьедестала «Лилль», блеснувший в Лиге чемпионов «Лион», а также «Лилль», «Ниццу», «Реймс», которые будут представлять Францию в еврокубках, и «Монако», от которого давно ждут прорыва, особенно с учетом средств, которые вкладывает в команду ее российский владелец Дмитрий Рыболовлев.

Олимпик (Марсель) Все о команде

Несмотря на скорое начало чемпионата, клубы пока пассивно ведут себя на трансферном рынке. Трансферное окно будет открыто во Франции до 5 октября, также надо учесть, что пандемия повлияла на финансовое состояние многих команд. Из серьезных приобретений можно отметить подписание контракта ПСЖ с аргентинским форвардом Мауро Икарди, который выступал в составе парижан в прошлом сезоне на правах аренды, по данным портала Transfermarkt, за него итальянскому «Интеру» было заплачено €50 млн, а также покупку «Лиллем» у бельгийского «Гента» за €32 млн полузащитника Джонатана Дэвида. Больше €10 млн за новых футболистов заплатили только «Лион», купивший у испанского «Вильярреала» нападающего Карла Экамби, «Ренн», который приобрел у «Лиона» полузащитника Мартена Терье, и «Монако», заключившего соглашение с защитником «Реймса» Акселем Дисаси.

Олимпик (Лион) Все о команде

По итогам прошлого сезона высший дивизион чемпионата Франции пополнили два новичка — «Лорьян» и «Ланс», которые заменили «Амьен» и «Тулузу». Также в конце каждого сезона традиционно проводится плей-офф с участием 18-й команды Лиги 1 и третьей, четвертой и пятой команд Лиги 2 за право сыграть в элитном дивизионе первенства страны, однако из-за досрочного завершения прошлого сезона этот плей-офф был отменен.