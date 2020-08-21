СМИ: Футболист «Марселя» Пайет заразился коронавирусом
Полузащитник французского футбольного клуба «Марсель» Димитри Пайет сдал положительный тест на коронавирус, сообщает RMC Sport.
Полузащитник французского футбольного клуба «Марсель» Димитри Пайет сдал положительный тест на коронавирус, сообщает RMC Sport.
Ранее стало известно, что коронавирус выявлен еще у четырех игроков «Марселя»: Стива Манданда, Максима Лопеса, Валентена Ронжье и Джордана Амави. В среду было объявлено, что матч первого тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Сент-Этьеном», запланированный на 21 августа, перенесен на 17 сентября
Несмотря на данную ситуацию, «Марсель», который возглавляет
В «Марселе» надеются, что команда сможет сыграть в матче чемпионата Франции с «Брестом», который должен пройти 30 августа.