СМИ: Футболист «Марселя» Пайет заразился коронавирусом

Ранее стало известно, что коронавирус выявлен еще у четырех игроков «Марселя»: Стива Манданда, Максима Лопеса, Валентена Ронжье и Джордана Амави. В среду было объявлено, что матч первого тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Сент-Этьеном», запланированный на 21 августа, перенесен на 17 сентября из-за коронавируса в марсельском клубе.