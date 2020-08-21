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09:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Футболист «Марселя» Пайет заразился коронавирусом

Полузащитник французского футбольного клуба «Марсель» Димитри Пайет сдал положительный тест на коронавирус, сообщает RMC Sport.

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Ранее стало известно, что коронавирус выявлен еще у четырех игроков «Марселя»: Стива Манданда, Максима Лопеса, Валентена Ронжье и Джордана Амави. В среду было объявлено, что матч первого тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Сент-Этьеном», запланированный на 21 августа, перенесен на 17 сентября из-за коронавируса в марсельском клубе.

Несмотря на данную ситуацию, «Марсель», который возглавляет экс-тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, продолжает тренировки в небольших группах на нескольких полях и в разное время.

В «Марселе» надеются, что команда сможет сыграть в матче чемпионата Франции с «Брестом», который должен пройти 30 августа.

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