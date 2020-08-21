Месси уходит из «Барселоны». Новая серия вечного сериала

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Новая жизнь Роналда Кумана началась еще до того, как он прилетел в Каталонию и возглавил «Барселону». Началась она с первых новостей об уходе Лионеля Месси, а те, больше похожие на обычные слухи, появились как всегда оперативно — едва сине-гранатовые пропустили восемь голов от «Баварии». Инсайд из раздевалки — аргентинец попрощался и заявил, что после такого позора он больше в команду ни ногой. Якобы.

Теперь какое-то время Роналду Мартиновичу с этим жить. А может, и весь срок его двухлетнего контракта, пока Лео будет играть за «Барсу». А то и дольше, если оба продлят соглашения с каталонским клубом.

Ведь Месси не перестает «уходить» с 2014 года. Если верить «надежным источникам», которые используют английские и испанские СМИ, рассказывая о ближайшем и далеком будущем аргентинской звезды.

Он уходил из-за недовольства сезоном при Тате Мартино, убегал от Луиса Энрике, обижался на испанские налоговые службы, уставал от боссов «Барсы» и спортивного директора (технического секретаря) Эрика Абидаля.

Его все эти годы ждал «Манчестер Сити», иногда — «ПСЖ» и «Челси». К ним в 2020-м добавились «Ювентус» и «Интер».

Уходит, вот-вот уйдет, думает, оставаться ли, склоняется к уходу…

В четверг после встречи Месси с Куманом появилась новая формулировка- скорее, видит себя вне команды, чем в ней.

Ну, а теперь, после такой долгой вступительной части, о том, что ждет «Барселону», если отложить в сторону сагу о вечном расставании Лео с сине-гранатовыми.

Одни из первых слов, которые голландский тренер сказал о ближайшем будущем «Барсы», конечно, были о Месси: «Он лучший в мире. Как тренер мечтал бы, чтобы Лионель играл за мою команду, а не за соперника, потому что он способен выигрывать матчи. С учетом того уровня, который демонстрирует, естественно, был бы счастлив, чтобы он продолжил играть за «Барселону». Позже Роналд добавил: «Я всегда говорил, что очень повезло тому тренеру, кто тренирует команду, в которой есть Месси. Сейчас повезло мне».

Вполне естественно, что едва ли не первым шагом Кумана стало приглашение капитана команды на встречу. Несмотря на то, что у Лео отпуск, и он отдыхал с семьей. Времени мало, скоро очередной чемпионат, нужно строить новую игру, брать футболистов и избавляться от некоторых старожилов.

Очевидно, что голландец хотел успокоить аргентинца, рассказать ему о своих планах и услышать мнение самого игрока. Так, видимо, и произошло.

Месси разочарован, он в шоке от разгромного поражения 2:8, у него сомнения в том, как поступить дальше, он не знает, что будет с «Барсой», и какова судьба его друзей. Последовал звонок от тренера, который не провел и суток в новой должности, — сел в машину и приехал к нему. И наверняка поделился тем, что думает в данный момент — о случившемся, о разочаровании.

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Задача Кумана? Выслушать, услышать, успокоить и рассказать о своих планах. Наверное, все это и было сделано.

Все, кто обсуждает сегодняшнюю ситуацию в «Барсе», сходятся в одном — нужно «резать мясо». Есть список из нескольких вчерашних лидеров, чье дальнейшее пребывание в составе неэффективно и нецелесообразно — с точки зрения игры и зарплат. Если проанализировать написанное и сказанное СМИ, близкими к клубу, можно предположить, что покинуть команду предложат или предложили Ивану Ракитичу, Серхио Бускетсу, Рафинье, Хуниору Фирпо, Жорди Альбе, Самюэлю Юмтити, Артуро Видалю, Мартину Брэйтуэйту и даже, вероятно, Луису Суаресу, другу Месси.

Se queda — остается. Это можно сказать о Марк-Андре тер Штегене, Жераре Пике, Клемане Лангле, Сержи Роберто, Френки де Йонге, Рики Пуче, Ансу Фати. Вероятно, в этом списке Антуан Гризманн и Филиппе Коутинью. Вместо Артура приходит Миралем Пьянич.

Непонятно, что произойдет с Нелсоном Семеду и Усманом Дембеле.

Кто точно нужен сине-гранатовым — крайний защитник, хавбек, форвард. В первую очередь среди потенциальных новичков называют соотечественника Кумана — Донни ван де Бека из «Аякса», а также еще двух голландцев — Джорджиньо Вайналдума («Ливерпуль») и Мемфиса Депая («Лион»).

Наверное, и об этом Куман тоже сказал Месси. Полностью или частично. А также пояснил, как видит игру — вокруг аргентинца и с учетом его индивидуальных особенностей, вокруг аргентинца и с учетом де Йонга, чей потенциал другие тренеры «Барсы» еще толком не использовали, или же с аргентинцем и голландцем.

Какие варианты у Лионеля? Доиграть этот контракт, подписать фантастический новый, остаться легендой в легендарном клубе и работать в нем до конца своих дней. Поверить Куману и Бартомеу или не поверить, но дождаться мартовских выборов, нового президента и нового тренера Хави. Или все бросить и уехать в другую страну, где его ждут другой язык и другая культура. Я об Англии и Франции — «Манчестер Сити» и «ПСЖ» с другом Неймаром. Поставьте себя на место аргентинца, сделайте выбор.