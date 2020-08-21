Хенрик Ларссон вошёл в тренерский штаб Рональда Кумана в «Барселоне»

Экс-игрок сборной Швеции будет помогать новому наставнику «Барселоны» Рональду Куману. Сообщается, что вместе с Ларссоном в клуб пришёл бывший главный тренер «Хоффенхайма» Альфред Схредер. Оба специалиста подписали контракты до лета 2022 года.

Ранее становилось известно, что Куман планирует усилить каталонскую команду защитником «Манчестер Сити» Эриком Гарсией, полузащитником «Аякса» Донни ван де Беком и нападающим «Интера» Лаутаро Мартинесом.



Напомним, что Куман сменил на посту главного тренера сине-гранатовых Кике Сетьена. По итогам прошедшего сезона «Барселона» заняла второе место в испанском чемпионате и уступила «Баварии» в ¼ финала Лиги чемпионов со счётом 2:8.