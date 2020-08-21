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14:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Хенрик Ларссон вошёл в тренерский штаб Рональда Кумана в «Барселоне»

Отец нападающего «Спартака» Джордана Ларссона и бывший форвард «Барселоны» Хенрик Ларссон вошёл в тренерский штаб сине-гранатовых, сообщает официальный сайт клуба.

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Источник: Reuters

Экс-игрок сборной Швеции будет помогать новому наставнику «Барселоны» Рональду Куману.

Сообщается, что вместе с Ларссоном в клуб пришёл бывший главный тренер «Хоффенхайма» Альфред Схредер. Оба специалиста подписали контракты до лета 2022 года.

Ранее становилось известно, что Куман планирует усилить каталонскую команду защитником «Манчестер Сити» Эриком Гарсией, полузащитником «Аякса» Донни ван де Беком и нападающим «Интера» Лаутаро Мартинесом.

Напомним, что Куман сменил на посту главного тренера сине-гранатовых Кике Сетьена. По итогам прошедшего сезона «Барселона» заняла второе место в испанском чемпионате и уступила «Баварии» в ¼ финала Лиги чемпионов со счётом 2:8.

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