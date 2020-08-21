Капитана «Манчестер Юнайтед» Магуайра задержали в Греции за драку с полицейскими

По информации источника, футболист вместе со своими друзьями вступил в драку с другой группой англичан рядом с одним из баров около 00.30 по местному времени. После прибытия полицейских на место, англичане оказывали сопротивление и оскорбляли сотрудников органов. Всего было задержано три человека, один из них — Магуайр. Сообщается, что все трое продолжали провоцировать и оскорблять полицейских даже после задержания. Как утверждает издание, от рук задержанных пострадали два сотрудника правоохранительных органов.