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15:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Капитана «Манчестер Юнайтед» Магуайра задержали в Греции за драку с полицейскими

Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр задержан полицией Миконоса (Греция) за драку, сообщает Proto Thema.

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Источник: Спорт-Экспресс

Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр задержан полицией Миконоса (Греция) за драку, сообщает Proto Thema.

По информации источника, футболист вместе со своими друзьями вступил в драку с другой группой англичан рядом с одним из баров около 00.30 по местному времени. После прибытия полицейских на место, англичане оказывали сопротивление и оскорбляли сотрудников органов. Всего было задержано три человека, один из них — Магуайр. Сообщается, что все трое продолжали провоцировать и оскорблять полицейских даже после задержания. Как утверждает издание, от рук задержанных пострадали два сотрудника правоохранительных органов.

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