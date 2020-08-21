Один из футболистов «Монако» заразился коронавирусом
ТАСС, 21 августа. Результат теста показал наличие коронавируса у одного игрока футбольного клуба «Монако». Об этом сообщает
ТАСС, 21 августа. Результат теста показал наличие коронавируса у одного игрока футбольного клуба «Монако». Об этом сообщает
Имя игрока не называется. На данный момент он находится на самоизоляции и под наблюдением медицинского штаба команды.
За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин. Он представляет монегасков с 2018 года. В минувшем сезоне чемпионата Франции Головин провел 25 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Первый матч нового сезона «Монако» проведет дома против «Реймса» 23 августа.
Также отмечается, что от травм почти восстановились форвард Стефан Йоветич и полузащитник Сеск Фабрегас.