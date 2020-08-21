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16:44 (мск), источник: ТАСС

Один из футболистов «Монако» заразился коронавирусом

ТАСС, 21 августа. Результат теста показал наличие коронавируса у одного игрока футбольного клуба «Монако». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Имя игрока не называется. На данный момент он находится на самоизоляции и под наблюдением медицинского штаба команды.

За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин. Он представляет монегасков с 2018 года. В минувшем сезоне чемпионата Франции Головин провел 25 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Первый матч нового сезона «Монако» проведет дома против «Реймса» 23 августа.

Также отмечается, что от травм почти восстановились форвард Стефан Йоветич и полузащитник Сеск Фабрегас.

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