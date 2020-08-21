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16:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» одержал вторую победу после рестарта КПЛ и обошел «Астану» в таблице

Шымкентский «Ордабасы» победил актауский «Каспий» в пятом туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра прошла сегодня, 21 августа, в академии имени Тимура Сегизбаева в Алматы и завершилась со счетом 1:0. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.

Исход матча решил гол бразильского полузащитника Жоао Пауло на 44-й минуте, а ассистировал ему форвард сборной Казахстана Сергей Хижниченко.

Набрав десять очков, «Ордабасы» поднялся на второе место: шымкентцы на два балла отстают от «Кайрата» и на три опережают «Астану», но алматинцы провели на один матч меньше, а столичный клуб — на три. Замыкает таблицу «Каспий», который потерпел пять поражений в пяти играх.

КПЛ возобновилась 18 августа. В этот день «Ордабасы» отыгрался с 0:2 и победил «Жетысу» — 3:2, а «Каспий» разгромно проиграл «Кайрату» — 0:3. Пока все матчи будут проходить в Алматы.

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