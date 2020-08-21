Две команды и один тренер. Почему «Астана» хочет сменить Билека
Чешский специалист может сосредоточиться на работе в сборной.
Чешский специалист может сосредоточиться на работе в сборной.
«Астана» близка к расставанию с главным тренером Михалом Билеком, который может покинуть свой пост в ближайшие дни. Корреспондент Vesti.kz коротко анализирует, по каким причинам обрывается союз столичного клуба с чешским специалистом.
Так вышло, что матч с белорусским «Динамо-Брестом» стал детонатором, который вскрыл все сложности между «Астаной» и главным тренером. Билек был и остается крайне органичен на посту тренера сборной Казахстана, но его назначение в «Астану» изначально казалось рискованным решением.
Столь громкий вылет из Лиги чемпионов сильно повлиял на положение чеха в клубе, но определяющим в судьбе Билека стали другие факторы. Слухи о том, что тренер не нашел полного взаимопонимания с коллективом, близки к правде, но, вероятно, никаких открытых конфликтов нет — возможно, игроки просто недостаточно доверяют Билеку. В работе сборной тесная и каждодневная коммуникация с игроками не требуется, поэтому у чеха не возникало подобных проблем с национальной командой.
К слову, именно сборная Казахстана является камнем преткновения для «Астаны». После того, как в УЕФА подтвердили, что осенний этап Лиги наций
Вероятность того, что Билек покинет «Астану» сразу после матча с «Окжетпесом» очень высока. Очевидно, что в таком положении клубу нужен тренер, который сразу готов наладить связь с командой (то есть, скорее всего, русскоязычный) и решать задачи (победа в чемпионате, выход в групповой этап ЛЕ) без раскачки.