Две команды и один тренер. Почему «Астана» хочет сменить Билека

Источник: AFP 2020

«Астана» близка к расставанию с главным тренером Михалом Билеком, который может покинуть свой пост в ближайшие дни. Корреспондент Vesti.kz коротко анализирует, по каким причинам обрывается союз столичного клуба с чешским специалистом.

Так вышло, что матч с белорусским «Динамо-Брестом» стал детонатором, который вскрыл все сложности между «Астаной» и главным тренером. Билек был и остается крайне органичен на посту тренера сборной Казахстана, но его назначение в «Астану» изначально казалось рискованным решением.

Столь громкий вылет из Лиги чемпионов сильно повлиял на положение чеха в клубе, но определяющим в судьбе Билека стали другие факторы. Слухи о том, что тренер не нашел полного взаимопонимания с коллективом, близки к правде, но, вероятно, никаких открытых конфликтов нет — возможно, игроки просто недостаточно доверяют Билеку. В работе сборной тесная и каждодневная коммуникация с игроками не требуется, поэтому у чеха не возникало подобных проблем с национальной командой.

К слову, именно сборная Казахстана является камнем преткновения для «Астаны». После того, как в УЕФА подтвердили, что осенний этап Лиги наций все-таки состоится, для «Астаны» это стало очередным сигналом, что Билек не сможет справиться сразу с двумя командами, в таком сверхплотном календаре и с по-прежнему амбициозными задачами.