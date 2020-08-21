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19:06 (мск), источник: БЕЛТА

«Слуцк» уступил минскому «Динамо» в домашнем матче футбольного чемпионата Беларуси

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят стартовые матчи 22-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Instagram

В первом из них футболисты минского «Динамо» одержали волевую викторию в гостях у «Слуцка» с результатом 2:1. На 26-й минуте игры Абдул Гафар вывел хозяев вперед, через три минуты Евгений Шикавка восстановил паритет, а через пять минут после перерыва он же оформил голевой дубль, принеся динамовцам победу.

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Позже лидер первенства солигорский «Шахтер» на поле минского стадиона «Трактор» встретится с футболистами «Ислочи».

В последнем сегодняшнем поединке действующие чемпионы страны брестские динамовцы у себя дома сыграют с одним из аутсайдеров турнира бобруйской «Белшиной».

Еще две игры пройдут в субботу, 22 августа: минский «Энергетик-БГУ» примет в Молодечно «Смолевичи», а соперником «Городеи» на ее поле будет брестский «Рух». Заключительные встречи 22-го тура пройдут 23 августа: «Славия» (Мозырь) — «Витебск», «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Минск», «Неман» (Гродно) — БАТЭ (Борисов).

Турнирное положение: «Шахтер» — 43 очка (21 матч), БАТЭ — 40 (21), «Неман» — 38 (20), «Торпедо-БелАЗ» — 34 (21), «Динамо» (Минск) — 33 (21), «Ислочь» — 32 (21), «Энергетик-БГУ» — 31 (21), «Рух» — 30 (21), «Витебск» — 29 (21), «Динамо» (Брест) — 29 (19), «Славия» — 23 (19), «Слуцк» — 21 (21), «Городея» — 20 (21), «Минск» — 18 (18), «Белшина» — 16 (21), «Смолевичи» — 14 (19).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.

Слуцк
1:2
Первый тайм: 0:0
Динамо Мн
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