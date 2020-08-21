Дубль Косовича со штрафных помог «Кайрату» победить «Тобол» и оторваться от «Астаны» в КПЛ
Во втором тайме на замену вышел Вагнер Лав.
Во втором тайме на замену вышел Вагнер Лав.
Алматинский «Кайрат» победил костанайский «Тобол» в домашнем матче казахстанской
Игра на Центральном стадионе завершилась со счетом 3:1.
Дубль у «Кайрата» оформил хавбек сборной Черногории Небойша Косович, который на шестой и 48-й минутах поражал ворота Игоря Шацкого ударами со штрафных. В промежутке между его голами у «Кайрата» отличился Раде Дугалич — сербский защитник на 16-й минуте замкнул подачу капитана команды Гафуржана Суюмбаева с углового.
Во втором тайме «Тобол» смог отыграть один мяч. Его автором на 66-й минуте стал армянский полузащитник Петрос Аветисян, удачно вышедший на замену.
На 75-й минуте у «Кайрата» на замену вместо Косовича вышел
С 15 очками «Кайрат» продолжает лидировать в КПЛ. Алматинцы на пять баллов опережают «Ордабасы» и на восемь «Астану», которая провела на три матча меньше. Четвертое место занимает «Тобол», набравший семь очков в четырех играх.
В другом матче пятого тура «Ордабасы» победил «Каспий» — 1:0. Завтра, 22 августа, пройдут три игры: «Астана» — «Окжетпес» (начало — в 16:00), «Кайсар» — «Жетысу» (18:00) и «Кызыл-Жар СК» — «Шахтер» (21:00).
КПЛ возобновилась 18 августа. В этот день «Кайрат» разгромил «Каспий» — 3:0. Пока все матчи будут проходить в Алматы и Талгаре.