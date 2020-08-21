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18:44 (мск), источник: Vesti.kz

Дубль Косовича со штрафных помог «Кайрату» победить «Тобол» и оторваться от «Астаны» в КПЛ

Во втором тайме на замену вышел Вагнер Лав.

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Источник: Instagram

Алматинский «Кайрат» победил костанайский «Тобол» в домашнем матче казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра на Центральном стадионе завершилась со счетом 3:1.

Дубль у «Кайрата» оформил хавбек сборной Черногории Небойша Косович, который на шестой и 48-й минутах поражал ворота Игоря Шацкого ударами со штрафных. В промежутке между его голами у «Кайрата» отличился Раде Дугалич — сербский защитник на 16-й минуте замкнул подачу капитана команды Гафуржана Суюмбаева с углового.

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Во втором тайме «Тобол» смог отыграть один мяч. Его автором на 66-й минуте стал армянский полузащитник Петрос Аветисян, удачно вышедший на замену.

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На 75-й минуте у «Кайрата» на замену вместо Косовича вышел экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав, для которого эта игра стала второй в КПЛ.

С 15 очками «Кайрат» продолжает лидировать в КПЛ. Алматинцы на пять баллов опережают «Ордабасы» и на восемь «Астану», которая провела на три матча меньше. Четвертое место занимает «Тобол», набравший семь очков в четырех играх.

В другом матче пятого тура «Ордабасы» победил «Каспий» — 1:0. Завтра, 22 августа, пройдут три игры: «Астана» — «Окжетпес» (начало — в 16:00), «Кайсар» — «Жетысу» (18:00) и «Кызыл-Жар СК» — «Шахтер» (21:00).

КПЛ возобновилась 18 августа. В этот день «Кайрат» разгромил «Каспий» — 3:0. Пока все матчи будут проходить в Алматы и Талгаре.

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