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18:49 (мск), источник: РБК

Накануне старта чемпионата Франции в трех клубах выявлен коронавирус

В частности, COVID-19 обнаружен в клубе Александра Головина «Монако». Сам россиянин, по информации СМИ, сдал отрицательный тест.

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Источник: AFP 2020

Накануне старта нового сезона чемпионата Франции по футболу (Лига 1) в трех командах первенства зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Сегодня, 21 августа, стало известно, что инфекция обнаружена у представителей «Монако», «Ниццы» и «Анже». Об этом сообщается на официальном сайте каждой из команд.

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«Монако» выступил с заявлением о том, что в команде был выявлен один случай заболевания. Сообщается, что игрок чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции под наблюдением врачей. Его имя не называется. По информации Sport24, российский полузащитник монегасков Александр Головин сдал отрицательный тест на COVID-19. 23 августа «Монако» предстоит встреча с «Реймсом».

«Ницца» сообщила о двух случаях заражения в команде. Личности заболевших не раскрываются. Матч «Ниццы» с «Лансом» 23 августа отменен не будет.

Футбол

Франция 2020/2021
Тур 1, 21.08.2020, 20:00

Бордо0Нант0

В «Анже» положительный тест сдал 19-летний защитник Райан Айт Нури. Он помещен на карантин и не примет участия в матче первого тура Лиги 1 — «Анже» встретится с «Дижоном» 22 августа.

Ранее стало известно, что предполагавшийся как стартовый матч первого тура нового сезона Лиги 1 между «Марселем» и «Сент-Этьеном» перенесен с 21 августа на середину сентября из-за трех случаев заражения COVID-19 в «Марселе».

В итоге в первом поединке чемпионата Франции 2020/21 сегодня сыграют «Бордо» и «Нант», начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Прошлый сезон Лиги 1 был досрочно завершен из-за пандемии COVID-19. По итогам 28 сыгранных туров чемпионом был объявлен ПСЖ.

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