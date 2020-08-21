«Шахтер» начал чемпионат Украины с победы над «Колосом»

Игра в Киеве завершилась победой «Шахтера» со счетом 3:1. Дубль в составе донецкой команды сделал Алан Патрик (60-я и 70-я минуты), один гол забил Тете (72). У «Колоса» отличился Денис Костышин (77). Футболисты «Шахтера» не реализовали два пенальти.