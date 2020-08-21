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21 августа, источник: Спорт РИА Новости

«Шахтер» начал чемпионат Украины с победы над «Колосом»

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Футболисты донецкого «Шахтера» обыграли «Колос» (Ковалевка) в матче первого тура чемпионата Украины сезона-2020/21.

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Источник: AFP 2020

Игра в Киеве завершилась победой «Шахтера» со счетом 3:1. Дубль в составе донецкой команды сделал Алан Патрик (60-я и 70-я минуты), один гол забил Тете (72). У «Колоса» отличился Денис Костышин (77). Футболисты «Шахтера» не реализовали два пенальти.

В ближайшем матче «Шахтер» 25 августа сыграет с киевским «Динамо» за Суперкубок Украины.

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