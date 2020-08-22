Луис Суарес: Если в «Барселоне» решили меня продать, то пусть скажут мне лично
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес заявил, что не собирается уходить из каталонского клуба.
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес заявил, что не собирается уходить из каталонского клуба.
— Сейчас говорят, что президент «Барселоны» упомянул некоторые имена, говорят о возможных изменениях в команде, но никто в клубе не говорил мне, что там собираются обойтись без меня, — цитирует El Pais Суареса. — Если клуб хочет
Ранее сообщалось, что Суарес вошел в список игроков, которых «Барселона» планирует продать этим летом.