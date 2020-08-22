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13:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Бенфика» продала российского вратаря

23-летний вратарь Иван Злобин продолжит карьеру в «Фамаликау».

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Источник: Спорт-Экспресс

«Бенфика» решила расстаться с российским голкипером. Сумма трансфера не разглашается, сообщает Record. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Злобина равна 1,2 миллиона евро.

В прошлом сезоне вратарь провел за «Бенфику» семь матчей: четыре в Кубке страны и еще три — в Кубке лиги. В Португалию голкипер приехал осенью 2015 года, перейдя из ЦСКА в юношескую команду «Лейрии». Через несколько месяцев он оказался в «Бенфике». Злобин — воспитанник академии имени Коноплева. (Александр Бобров).

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