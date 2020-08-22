«Бенфика» продала российского вратаря

В прошлом сезоне вратарь провел за «Бенфику» семь матчей: четыре в Кубке страны и еще три — в Кубке лиги. В Португалию голкипер приехал осенью 2015 года, перейдя из ЦСКА в юношескую команду «Лейрии». Через несколько месяцев он оказался в «Бенфике». Злобин — воспитанник академии имени Коноплева. (Александр Бобров).