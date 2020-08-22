«Астана» объявила об уходе легионера после вылета из Лиги чемпионов
Форвард сборной Кюрасао Рангело Янга покинул «Астану» и перешел в голландский НЕК, сообщает официальный сайт столичного клуба.
Форвард сборной Кюрасао Рангело Янга покинул «Астану» и перешел в голландский НЕК, сообщает официальный сайт столичного клуба.
Между клубами достигнуто соглашение об аренде. Нападающий проведет в Нидерландах год.
НЕК выступает в Эрстедивизи (второй по значимости дивизион). Наивысшим достижением клуба в чемпионате Нидерландов является пятое место в сезоне-2002/03.
Сезон-2020 Янга провел в аренде в «Лугано». В составе швейцарского клуба он провел 13 матчей.
Контракт Янга с «Астаной», куда он пришел в 2018 году, рассчитан до лета 2022 года. За столичный клуб форвард провел 64 матча, забил 11 голов и сделал три передачи.
На этой неделе «Астана» вылетела из Лиги чемпионов, проиграв в первом квалификационном раунде «Динамо-Брест» (3:6).