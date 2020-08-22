«Астана» объявила об уходе легионера после вылета из Лиги чемпионов

Между клубами достигнуто соглашение об аренде. Нападающий проведет в Нидерландах год.

НЕК выступает в Эрстедивизи (второй по значимости дивизион). Наивысшим достижением клуба в чемпионате Нидерландов является пятое место в сезоне-2002/03.

Сезон-2020 Янга провел в аренде в «Лугано». В составе швейцарского клуба он провел 13 матчей.

Контракт Янга с «Астаной», куда он пришел в 2018 году, рассчитан до лета 2022 года. За столичный клуб форвард провел 64 матча, забил 11 голов и сделал три передачи.