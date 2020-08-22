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16:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» нарушила регламент КПЛ в матче с «Окжетпесом»?

Футболисты «Астаны» провели матч пятого тура против кокшетауского «Ожетпеса» (2:0) в специальных футболках, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Столичный клуб решил поддержать акцию «Біз біргеміз» и вышел на игру в футболках с логотипом фонда Birgemiz.

Но вот интересная деталь. По ходу игры футболисты «Астаны» были замечены в разных комплектах. У кого-то на груди красовалось красное сердце в честь акции, а у других — привычный вариант со спонсором.

«Видимо, чтобы не играть в мокрых майках, переоделись во второй комплект. Однако те, кто затем выходил на замену, были в “Біз біргеміз”. Это про единство в это сложное время. Но единства, по сути, из-за этого и не получилось. Одни с генеральным спонсором на майках, другие с сердечком. Чистый колхоз», — написал журналист Айдын Кожахмет.

Пока неизвестно, будут ли применены по отношению к «Астане» штрафные санкции.

Вот выдержки из регламента КПЛ:

6.8. На игровой форме допускается размещение рекламы спонсоров клуба.
Места размещения рекламы должны быть в обязательном порядке
письменно согласованы с Руководством ПФЛК.

6.13. Игроки, спортивная экипировка которых не соответствует Правилам игры и требованиям настоящей статьи, к матчу Чемпионата не допускаются.

Астана
2:0
Первый тайм: 0:0
Окжетпес
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