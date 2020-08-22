«Астана» нарушила регламент КПЛ в матче с «Окжетпесом»?

Источник: Reuters

Столичный клуб решил поддержать акцию «Біз біргеміз» и вышел на игру в футболках с логотипом фонда Birgemiz.

Но вот интересная деталь. По ходу игры футболисты «Астаны» были замечены в разных комплектах. У кого-то на груди красовалось красное сердце в честь акции, а у других — привычный вариант со спонсором.

«Видимо, чтобы не играть в мокрых майках, переоделись во второй комплект. Однако те, кто затем выходил на замену, были в “Біз біргеміз”. Это про единство в это сложное время. Но единства, по сути, из-за этого и не получилось. Одни с генеральным спонсором на майках, другие с сердечком. Чистый колхоз», — написал журналист Айдын Кожахмет.

Пока неизвестно, будут ли применены по отношению к «Астане» штрафные санкции.

Вот выдержки из регламента КПЛ:

6.8. На игровой форме допускается размещение рекламы спонсоров клуба.

Места размещения рекламы должны быть в обязательном порядке

письменно согласованы с Руководством ПФЛК.