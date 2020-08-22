«Астана» нарушила регламент КПЛ в матче с «Окжетпесом»?
Футболисты «Астаны» провели матч пятого тура против кокшетауского «Ожетпеса» (2:0) в специальных футболках, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Астаны» провели матч пятого тура против кокшетауского «Ожетпеса» (2:0) в специальных футболках, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Столичный клуб решил поддержать акцию «Біз біргеміз» и вышел на игру в футболках с логотипом фонда Birgemiz.
Но вот интересная деталь. По ходу игры футболисты «Астаны» были замечены в разных комплектах. У
«Видимо, чтобы не играть в мокрых майках, переоделись во второй комплект. Однако те, кто затем выходил на замену, были в “Біз біргеміз”. Это про единство в это сложное время. Но единства, по сути,
Пока неизвестно, будут ли применены по отношению к «Астане» штрафные санкции.
Вот выдержки из регламента КПЛ:
6.8. На игровой форме допускается размещение рекламы спонсоров клуба.
Места размещения рекламы должны быть в обязательном порядке
письменно согласованы с Руководством ПФЛК.
6.13. Игроки, спортивная экипировка которых не соответствует Правилам игры и требованиям настоящей статьи, к матчу Чемпионата не допускаются.