Сейдахмет дебютировал за новый клуб после ухода из «Кайрата»
Нападающий сборной Казахстана по футболу Еркебулан Сейдахмет дебютировал за талдыкорганский «Жетысу», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Нападающий сборной Казахстана по футболу Еркебулан Сейдахмет дебютировал за талдыкорганский «Жетысу», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Это произошло в матче пятого тура казахстанской
Сам матч закончился минимальной победой «волков» — 1:0.
Сейдахмет перешел в «Жетысу» в начале августа на правах аренды до конца сезона. В «Кайрате» сообщил, что игрок сам попросил клуб отпустить его для получения игровой практики.
Для 19-летнего Сейдахмета это был первый матч в сезоне-2020. Форврад перешел в «Кайрат» летом 2019 года — алматинцы купили его за 300 тысяч у российской «Уфы». Также в карьере форварда были болгарский «Левски» и «Тараз».