Сейдахмет дебютировал за новый клуб после ухода из «Кайрата»

Это произошло в матче пятого тура казахстанской премьер-лиги с кызылординским «Кайсаром». Сейдахмет вышел на замену на 79-й минуте, но результативными действиями не отметился.

Сам матч закончился минимальной победой «волков» — 1:0.



Сейдахмет перешел в «Жетысу» в начале августа на правах аренды до конца сезона. В «Кайрате» сообщил, что игрок сам попросил клуб отпустить его для получения игровой практики.