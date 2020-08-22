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17:28 (мск), источник: Vesti.kz

Сейдахмет дебютировал за новый клуб после ухода из «Кайрата»

Нападающий сборной Казахстана по футболу Еркебулан Сейдахмет дебютировал за талдыкорганский «Жетысу», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Это произошло в матче пятого тура казахстанской премьер-лиги с кызылординским «Кайсаром». Сейдахмет вышел на замену на 79-й минуте, но результативными действиями не отметился.

Сам матч закончился минимальной победой «волков» — 1:0.

Сейдахмет перешел в «Жетысу» в начале августа на правах аренды до конца сезона. В «Кайрате» сообщил, что игрок сам попросил клуб отпустить его для получения игровой практики.

Для 19-летнего Сейдахмета это был первый матч в сезоне-2020. Форврад перешел в «Кайрат» летом 2019 года — алматинцы купили его за 300 тысяч у российской «Уфы». Также в карьере форварда были болгарский «Левски» и «Тараз».

Сейдахмет дебютировал за новый клуб после ухода из "Кайрата"
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