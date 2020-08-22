Гол ножницами через себя определил победителя в матче «Кайсар» — «Жетысу»

Автором единственного гола на 75-й минуте стал Элгуджа Лобжанидзе, забивший ударом ножницами через себя.

Во время загрузки произошла ошибка.

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Таким образом, «Кайсар» набрал десять очков и догнал «Ордабасы» с «Астаной». В активе «Жетысу» осталось четыре балла.