Гол ножницами через себя определил победителя в матче «Кайсар» — «Жетысу»
Кызылординский «Кайсар» одержал минимальную победу над талдыкорганским «Жетысу» в пятом туре казахстанской
Кызылординский «Кайсар» одержал минимальную победу над талдыкорганским «Жетысу» в пятом туре казахстанской
Автором единственного гола на 75-й минуте стал Элгуджа Лобжанидзе, забивший ударом ножницами через себя.
Таким образом, «Кайсар» набрал десять очков и догнал «Ордабасы» с «Астаной». В активе «Жетысу» осталось четыре балла.