Билек объяснил отсутствие Эрича в составе и пожаловался на эпидемию травм в «Астане»
Главный тренер «Астаны» Михаил Билек прокомментировал победу над кокшетауским «Окжетпесом» (2:0) в пятом туре казахстанской
Главный тренер «Астаны» Михаил Билек прокомментировал победу над кокшетауским «Окжетпесом» (2:0) в пятом туре казахстанской
— Это был очень тяжелый матч, так как психологически после поражения в Бресте команде приходилось нелегко. Но футболисты показали характер, выложились на полную и достигли очень важной победы.
— Сегодня снова не сыграл Ненад Эрич. С чем связано его отсутствие в стартовом составе?
— Ненад тренируется в общей группе лишь около недели, ему нужно немного времени, чтобы он был готов на 100 процентов. Но мы спокойны за вратарскую позицию, у нас сильная конкуренция. Сегодня вышел Дима Непогодов, который очень хорошо работает на тренировках и в матче показал уверенную игру, выручив нас в нескольких эпизодах. У нас в целом сложная ситуация с травмами, пока не могут нам помочь Юрий Логвиненко, Антонио Рукавина, Пиерос Сотириу. Сегодня также получил повреждение еще и Урош Радакович, завтра он пройдет медицинский осмотр, после чего мы сможем сделать вывод о тяжести травмы, — цитирует Билека
Прошлый тура команда Михала Билека пропускала