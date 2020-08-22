Билек объяснил отсутствие Эрича в составе и пожаловался на эпидемию травм в «Астане»

— Сегодня снова не сыграл Ненад Эрич. С чем связано его отсутствие в стартовом составе?

— Ненад тренируется в общей группе лишь около недели, ему нужно немного времени, чтобы он был готов на 100 процентов. Но мы спокойны за вратарскую позицию, у нас сильная конкуренция. Сегодня вышел Дима Непогодов, который очень хорошо работает на тренировках и в матче показал уверенную игру, выручив нас в нескольких эпизодах. У нас в целом сложная ситуация с травмами, пока не могут нам помочь Юрий Логвиненко, Антонио Рукавина, Пиерос Сотириу. Сегодня также получил повреждение еще и Урош Радакович, завтра он пройдет медицинский осмотр, после чего мы сможем сделать вывод о тяжести травмы, — цитирует Билека пресс-служба клуба.