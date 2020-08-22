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17:52 (мск), источник: Vesti.kz

Билек объяснил отсутствие Эрича в составе и пожаловался на эпидемию травм в «Астане»

Главный тренер «Астаны» Михаил Билек прокомментировал победу над кокшетауским «Окжетпесом» (2:0) в пятом туре казахстанской премьер-лиги.

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Источник: Reuters

— Это был очень тяжелый матч, так как психологически после поражения в Бресте команде приходилось нелегко. Но футболисты показали характер, выложились на полную и достигли очень важной победы.

Астана (Нур-Султан)

— Сегодня снова не сыграл Ненад Эрич. С чем связано его отсутствие в стартовом составе?
— Ненад тренируется в общей группе лишь около недели, ему нужно немного времени, чтобы он был готов на 100 процентов. Но мы спокойны за вратарскую позицию, у нас сильная конкуренция. Сегодня вышел Дима Непогодов, который очень хорошо работает на тренировках и в матче показал уверенную игру, выручив нас в нескольких эпизодах. У нас в целом сложная ситуация с травмами, пока не могут нам помочь Юрий Логвиненко, Антонио Рукавина, Пиерос Сотириу. Сегодня также получил повреждение еще и Урош Радакович, завтра он пройдет медицинский осмотр, после чего мы сможем сделать вывод о тяжести травмы, — цитирует Билека пресс-служба клуба.

Казахстанская Премьер-Лига

Прошлый тура команда Михала Билека пропускала из-за участия в квалификации Лиги чемпионов. «Астана» вылетела в первом раунде, уступив на выезде «Динамо-Брест» (3:6).

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