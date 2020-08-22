Названы претенденты на покупку Месси

Наиболее высокие шансы у трех европейских грандов. Французский «Пари Сен-Жермен», итальянские «Ювентус» и «Интер» — все три клуба претендуют на форварда каталонцев. Отмечается, что ПСЖ способен предложить крупную сумму за переход аргентинца, в то время, как в Италии Месси мог бы платить меньше налогов, чем в Испании, что также может повлиять на выбор самого футболиста.