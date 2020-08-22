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20:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» обыграл новичка КПЛ и поднялся на пятое место

Карагандинский «Шахтер» одержал победу над «Кызыл-Жар СК» в пятом туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча прошла в Алматы на стадионе «Жас Кыран» и завершилась со счетом 3:1 в пользу «горняков».

Казахстанская Премьер-Лига

Первыми счет в матче открыли «горняки». На 14-й минуте Андрей Буйволов замкнул головой подачу со штрафного.

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«Кызыл-Жар СК» сумел отыграться только во втором тайме. На 77-й минуте Габриэль Энаке забил прямым ударом со штрафного.

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Победу «Шахтеру» принес Абдель Ламанж, отличившийся за пять минут до завершения основного времени. И вновь «горняки» удачно реализовал стандарт.

Во время загрузки произошла ошибка.

А точку в матче поставил Айдос Таттыбаев, забивший на третьей компенсированной минуте ко второму тайму.

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«Шахтер» набрал девять очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. В активе «Кызыл-Жар СК» осталось четыре балла.

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