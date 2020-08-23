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00:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лилль» сыграл вничью с «Ренном» в первом туре чемпионата Франции

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Футболисты «Лилля» на своем поле сыграли вничью с «Ренном» в матче первого тура чемпионата Франции.

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Источник: AFP 2020

Игра в Лилле завершилась со счетом 1:1. Гол в составе «Лилля» забил Жонатан Бамба (40-я минута), у «Ренна» отличился Дамьен Да Сильва (74). На 35-й минуте с поля был удален защитник гостей Саша Боэ, а на 43-й минуте красную карточку получил защитник «Лилля» Рейнилду Мандава.

Следующий матч «Лилль» проведет 30 августа на выезде против «Реймса», «Ренн» днем ранее примет «Монпелье».

Лилль
1:1
Первый тайм: 1:0
Ренн
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