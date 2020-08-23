«Лилль» сыграл вничью с «Ренном» в первом туре чемпионата Франции

Игра в Лилле завершилась со счетом 1:1. Гол в составе «Лилля» забил Жонатан Бамба (40-я минута), у «Ренна» отличился Дамьен Да Сильва (74). На 35-й минуте с поля был удален защитник гостей Саша Боэ, а на 43-й минуте красную карточку получил защитник «Лилля» Рейнилду Мандава.