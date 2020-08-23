СМИ: «Аякс» готов продать полузащитника ван де Бека «Барселоне» за €55 млн
ТАСС, 23 августа. Футболист «Аякса» и сборной Нидерландов Донни ван де Бек может перейти в «Барселону». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на испанское издание Sport.
ТАСС, 23 августа. Футболист «Аякса» и сборной Нидерландов Донни ван де Бек может перейти в «Барселону». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на испанское издание Sport.
По информации источника, новый главный тренер каталонского клуба Рональд Куман изъявил желание подписать 23-летнего полузащитника. Руководство «Аякса» готово продать игрока за €55 млн.
Ван де Бек является воспитанником «Аякса». В минувшем сезоне он принял участие в 23 матчах чемпионата Нидерландов, в которых забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач. Контракт игрока действует до лета 2022 года.