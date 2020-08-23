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10:42 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Аякс» готов продать полузащитника ван де Бека «Барселоне» за €55 млн

ТАСС, 23 августа. Футболист «Аякса» и сборной Нидерландов Донни ван де Бек может перейти в «Барселону». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на испанское издание Sport.

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Источник: AP 2020

По информации источника, новый главный тренер каталонского клуба Рональд Куман изъявил желание подписать 23-летнего полузащитника. Руководство «Аякса» готово продать игрока за €55 млн.

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Ван де Бек является воспитанником «Аякса». В минувшем сезоне он принял участие в 23 матчах чемпионата Нидерландов, в которых забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач. Контракт игрока действует до лета 2022 года.

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