Месси Шредингера. Лео невозможно представить вне «Барселоны», но его уход выгоден всем

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Лионель Месси после кошмара в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8 от «Баварии») всерьез раздумывает о переходе в другую команду

33-летний нападающий всю карьеру провел в «Барселоне», с которой за 17 лет выиграл 34 трофея

Контракт Лео с клубом действует до лета 2021 года. Ориентировочная стоимость его трансфера сейчас — 100 млн евро

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/H6mZxDUYsIM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После того, как «Барселона» третий год подряд со свистом вылетела из плей-офф Лиги чемпионов, каталонские журналисты наперегонки стали писать о том, что Месси задумался об уходе из каталонского клуба. И даже на первой встрече с новым тренером Роналдом Куманом так и сказал: пациент скорее мертв, чем жив. То есть он видит себя скорее вне клуба, чем в нем.

К 2020 году пора было уже привыкнуть к эмоциональной реакции Месси на болезненные поражения. Первый раз в «Барсе» он демонстративно собирал вещи после бестрофейного сезона с Херардо Мартино во главе команды. С тех пор наводящий на болельщиков «Барселоны» ужас чемоданчик с вещами из коридора уже не убирался. Прессует налоговая? Ну, я поехал. Луис Энрике постоянно ротирует состав? Счастливо! Команда вылетает из еврокубков? Пишите письма.

Лионель Месси | Источник: Reuters

Но в конвертах «Барселона» присылала не письма, а новые контракты, действовавшие как успокоительное. Генеральную репетицию ухода Месси все же провел, но в сборной все по тем же причинам: команда неконкурентоспособна, руководство некомпетентно, все это приносит лучшему игроку мира только боль и страдания. Но потом все же вернулся.

Почему сейчас все может быть не так, как обычно? Во-первых, у любого терпения есть предел. Можно ерничать сколько угодно, но деньги в жизни Месси играют уже куда меньшую роль, чем амбиции. Он не первый год говорит о том, что остается в команде до тех пор, пока она борется за все трофеи. При Вальверде аргентинец еще верил в лучшее. Но теперь, в 33 года, он видит перед собой команду, зашедшую в тупик, которую принимает далеко не лучший тренер в мире, а президент клуба отказывается уходить в отставку прямо сейчас. И все вокруг говорят о перестройке, а перестройка хуже перезагрузки тем, что занимает больше времени. А время уже стало для Месси главным соперником.

Куда интереснее, что ESPN в стане руководителей «Барселоны» отыскало вероотступников, которые готовы допустить мысль (святотатство какое!) о продаже Месси, если поступит «соответствующее предложение». И вот это уже кое-что новенькое. Раньше в «Барселоне» боялись даже задумываться о будущем без Месси (особенно когда стало понятно, что в нем не будет и Неймара), теперь же это будущее кое-кто готов приблизить. А значит, вопросы перестают быть риторическими и становятся актуальными. Зададим их.

Почему это выгодно Месси?

Лионель Месси | Источник: AP 2020

Людей иногда спрашивают, от чего бы они скорее смогли отказаться — от секса или от еды. Кажется, что Месси отказался бы и от того и от другого, но только не от побед. В первом же большом интервью в качестве главного тренера «Барселоны» Роналд Куман вспомнил слова Гвардиолы о том, что Месси невероятно злится, когда проигрывает. Что, в общем-то, неудивительно для парня, который к 24 годам три раза выиграл Лигу чемпионов и пять раз — чемпионат Испании.

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«Барселона» сейчас не только не похожа на фаворита хоть в каком-то соревновании, кроме Кубка Каталонии, но и лишена ресурсов для улучшения своего статуса. Нет денег и нет управленческой гибкости. Из-за того, что выборы следующего президента пройдут только в марте, «Барса» застряла в полупозиции — все, что строит Куман, может быть пущено под откос уже следующим летом. Из двух вариантов «перестройка сейчас» и «кое-как скрипим, перестройка завтра» аргентинца не устраивает ни один.

У него есть перспектива повторить путь Криштиану Роналду, который в возрасте за 30 переехал в новый чемпионат, запустил в стране массовую истерию и выиграл новые трофеи. Если Лео окажется в топ-клубе другой страны, это поможет заткнуть критиков, которые твердят, будто он только в Испании способен бить рекорды. Да и шансы на победу в Лиге чемпионов подрастут.

Куда Месси может перейти?

На самом деле, вариантов не так много. У Месси еще год по контракту с «Барселоной» и отступные в размере 700 миллионов евро. Понятно, что если аргентинец перестанет намекать и внятно обозначит совету директоров клуба желание уйти, то ему дадут зеленый свет — в интересах «Барсы» заработать сотню миллионов евро сейчас, а не потерять суперзвезду бесплатно через год. Но кто потянет трансфер, зарплату и уровень амбиций Месси?

Пресса называет троих претендентов — «ПСЖ», «Интер» и в меньшей степени «Манчестер Сити».

Друг Месси Луис Суарес может покинуть «Барселону» этим летом | Источник: AP 2020

«ПСЖ» до хайпа сам не свой, тем более их неуязвимость перед финансовым фейр-плей уже была доказана на практике. Парижане наглядно в этом году доказали, что могут дать Лео то, о чем он мечтает — финал Лиги чемпионов. Да еще и возможность воссоединиться на поле с Неймаром. Домашние титулы уже, считай, в кармане, да и вообще Париж как место жительства куда привлекательнее Милана и Манчестера.

Семья Моратти обхаживает Месси давно. «Интер» в минувшем сезоне наконец-то вышел на новый виток развития и даже обозначил собственное присутствие в чемпионской гонке. Переход Лео только упрочил бы новые позиции «Интера», а от восстановленной дуэли между Роналду и Месси Италия окончательно сошла бы с ума. А нам всем было бы весело увидеть выражение лица Антонио Конте, когда ему сказали бы, что в его системе теперь все будет выстроено вокруг не занимающегося прессингом 33-летнего футболиста.

В «Сити» максимально комфортные условия для адаптации — там работают хорошо знакомый тренер Пеп Гвардиола и спортивный директор Чики Бегиристайн, играет лучший друг Серхио Агуэро, а на испанском говорит едва ли не больше людей, чем на английском. Выиграть АПЛ престижнее, чем любой другой национальный чемпионат, а у «Сити» хорошие шансы на победу во всех соревнованиях. Вопрос только в том, готов ли сам Гвардиола пожертвовать системностью ради мастера такого уровня?

Почему это выгодно «Барселоне»?

Когда «Барселона» 10 лет выносила практически всех в Европе, Гвардиола объяснял: у нас и так мощнейшая команда, но за выход в космос отвечает именно Месси. За несколько лет в Каталонии развалили космодром. Спрашивается, зачем содержать дорогостоящую космическую программу?

Роналд Куман | Источник: AP 2020

С Месси в составе невозможна никакая перестройка. Все опять будет упираться в его желание играть в зоне комфорта.

Куман обратил на это внимание, отметив, что в «Барселоне» Френки Де Йонг и Антуан Гризманн играют не на своих оптимальных позициях. И при нем-то обязательно все изменится. Помнится, Кике Сетьен на первой пресс-конференции тоже много и красиво говорил про принципы Кройффа. Уже через пару не самых успешных матчей Месси нажал на кнопку «вернуть к заводским настройкам», и Сетьен по сути превратился в такого же картонного болельщика, каких размещали на некоторых испанских стадионах.

Как написал бы один австрийский физик-теоретик, Месси находится в клубе, и на него негативно влияет поражение 2:8 от «Баварии». Пока он не скажет, чего хочет, он одновременно остался в «Барселоне» и ушел из нее. Месси Шредингера — совсем не тот мысленный эксперимент, который хочет проводить главный тренер, приходя в команду.

Сейчас руководство «Барселоны» боится из проблемной команды с лучшим игроком мира в составе превратиться просто в проблемную команду. Но продажа Месси, ставшего для клубы чем-то средним между роскошью и обузой, позволит решить целый ряд спортивных и финансовых вопросов — придет в норму платежная ведомость, появятся деньги на омоложение состава, будет шанс спасти потенциал нескольких топ-футболистов, за которых были заплачены большие деньги.

В это трудно поверить, но «Барселона» выигрывала Лигу чемпионов и до того, как у нее был Месси. Более того, в последние пять лет турнир выигрывают команды, у которых Месси никогда не было. И все равно сейчас все будет зависеть только от него самого, он по-прежнему тот, кто пусть не напрямую, но определяет развитие клуба.

Лионель Месси | Источник: Reuters

Куман, как и его предшественник, хочет, чтобы «Барселона» в плане результатов и игры вернулась во времена Кройффа. Но Кройфф говорил, что ни один игрок не может быть важнее команды. А Куман говорит: «Барселона» — это Месси, а Месси — это «Барселона». Вот почему времена Кройффа не возвращаются.