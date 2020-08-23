Главный тренер «Болоньи» Михайлович, борющийся с лейкемией, заразился коронавирусом
ТАСС, 23 августа. Результат теста главного тренера итальянского футбольного клуба «Болонья» Синиши Михайловича показал наличие коронавируса. Об этом сообщает
ТАСС, 23 августа. Результат теста главного тренера итальянского футбольного клуба «Болонья» Синиши Михайловича показал наличие коронавируса. Об этом сообщает
Тесты всех игроков и персонала команды показали отрицательный результат. Михайлович пройдет двухнедельный карантин.
Михайловичу 51 год. Он возглавил «Болонью» в январе 2019 года, ранее он возглавлял команду с 2008 по 2009 год. Летом 2019 года он объявил, что болен лейкемией. Он начал лечение и при этом продолжил тренировать «Болонью». Михайлович прошел три курса химиотерапии и перенес трансплантацию костного мозга.
В течение карьеры футболиста Михайлович выступал за югославские «Войводину» и «Црвену Звезду», итальянские «Рому», «Сампдорию», «Лацио» и «Интер». Он трижды выиграл чемпионат Югославии, в 1991 году стал победителем Кубка европейских чемпионов (ныне — Лига чемпионов) и Межконтинентального кубка. В Италии он стал двукратным чемпионом, четырехкратным победителем кубка и трехкратным обладателем суперкубка страны. Также он выиграл Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА вместе с «Лацио» в 1999 году, и в тот же год он был признан футболистом года в Сербии.
Помимо «Болоньи», серб тренировал итальянские «Катанию», «Фиорентину», «Сампдорию», «Милан», «Торино», португальский «Спортинг» и сборную Сербии.