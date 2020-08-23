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14:59 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер «Болоньи» Михайлович, борющийся с лейкемией, заразился коронавирусом

ТАСС, 23 августа. Результат теста главного тренера итальянского футбольного клуба «Болонья» Синиши Михайловича показал наличие коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: AP 2020

Тесты всех игроков и персонала команды показали отрицательный результат. Михайлович пройдет двухнедельный карантин.

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Михайловичу 51 год. Он возглавил «Болонью» в январе 2019 года, ранее он возглавлял команду с 2008 по 2009 год. Летом 2019 года он объявил, что болен лейкемией. Он начал лечение и при этом продолжил тренировать «Болонью». Михайлович прошел три курса химиотерапии и перенес трансплантацию костного мозга.

Итальянская Серия А

В течение карьеры футболиста Михайлович выступал за югославские «Войводину» и «Црвену Звезду», итальянские «Рому», «Сампдорию», «Лацио» и «Интер». Он трижды выиграл чемпионат Югославии, в 1991 году стал победителем Кубка европейских чемпионов (ныне — Лига чемпионов) и Межконтинентального кубка. В Италии он стал двукратным чемпионом, четырехкратным победителем кубка и трехкратным обладателем суперкубка страны. Также он выиграл Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА вместе с «Лацио» в 1999 году, и в тот же год он был признан футболистом года в Сербии.

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Помимо «Болоньи», серб тренировал итальянские «Катанию», «Фиорентину», «Сампдорию», «Милан», «Торино», португальский «Спортинг» и сборную Сербии.

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