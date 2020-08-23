Главный тренер «Болоньи» Михайлович, борющийся с лейкемией, заразился коронавирусом

Михайловичу 51 год. Он возглавил «Болонью» в январе 2019 года, ранее он возглавлял команду с 2008 по 2009 год. Летом 2019 года он объявил, что болен лейкемией. Он начал лечение и при этом продолжил тренировать «Болонью». Михайлович прошел три курса химиотерапии и перенес трансплантацию костного мозга.

В течение карьеры футболиста Михайлович выступал за югославские «Войводину» и «Црвену Звезду», итальянские «Рому», «Сампдорию», «Лацио» и «Интер». Он трижды выиграл чемпионат Югославии, в 1991 году стал победителем Кубка европейских чемпионов (ныне — Лига чемпионов) и Межконтинентального кубка. В Италии он стал двукратным чемпионом, четырехкратным победителем кубка и трехкратным обладателем суперкубка страны. Также он выиграл Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА вместе с «Лацио» в 1999 году, и в тот же год он был признан футболистом года в Сербии.