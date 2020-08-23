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16:12 (мск), источник: ТАСС

Голевой пас Головина помог «Монако» сыграть вничью в первом туре чемпионата Франции

ТАСС, 23 августа. «Монако» сыграл вничью на своем поле с «Реймсом» со счетом 2:2 в матче первого тура чемпионата Франции по футболу. Турнир стартовал в пятницу.

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Источник: AP 2020

Голами у «Реймса» отметились Булайе Диа (5-я минута) и Эль Билал Туре (21). За монегасков отличились Аксель Дисаси (45) и Бенуа Бадьяшиль (55). Голевую передачу на Бадьяшиля отдал российский полузащитник Александр Головин, на 87-й минуте игрок был заменен.

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Головину 24 года, он перешел в «Монако» в 2018 году из ЦСКА. В предыдущем сезоне чемпионата Франции Головин провел 25 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Этот голевой пас стал для полузащитника девятым за все время выступления в составе монегасков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором туре «Монако» 30 августа на выезде сыграет с «Мецем».

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2:2
Первый тайм: 1:2
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