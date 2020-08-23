Голевой пас Головина помог «Монако» сыграть вничью в первом туре чемпионата Франции

Голами у «Реймса» отметились Булайе Диа (5-я минута) и Эль Билал Туре (21). За монегасков отличились Аксель Дисаси (45) и Бенуа Бадьяшиль (55). Голевую передачу на Бадьяшиля отдал российский полузащитник Александр Головин, на 87-й минуте игрок был заменен.

Головину 24 года, он перешел в «Монако» в 2018 году из ЦСКА. В предыдущем сезоне чемпионата Франции Головин провел 25 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Этот голевой пас стал для полузащитника девятым за все время выступления в составе монегасков.