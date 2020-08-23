Tuttosport: Только одна проблема затягивает трансфер Джеко в «Ювентус»

Источник: AP 2020

Трансфер Эдина Джеко в «Ювентус» — одна из самых обсуждаемых тем последних дней. Издание Tuttosport даже посвятило ей сегодняшнюю полосу.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--10b7d9cb06bacd8e314c" data-vnd="10b7d9cb06bacd8e314c" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=10b7d9cb06bacd8e314c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Сообщается, что уже в ближайшем будущем Джеко станет игроком «бьянконери», ведь «Юве» не только достиг соглашения с «Ромой» (будет выплачено 10 миллионов), но и сам босниец просто в восторге от перспективы поиграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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Паратичи хотел бы подписать Джеко уже на следующей неделе и официально объявить о транфере, но «Юве» придется ждать, пока «Рома» найдет достойную замену форварду.