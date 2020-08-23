Tuttosport: Только одна проблема затягивает трансфер Джеко в «Ювентус»
И это не жена.
И это не жена.
Трансфер Эдина Джеко в «Ювентус» — одна из самых обсуждаемых тем последних дней. Издание Tuttosport даже посвятило ей сегодняшнюю полосу.
Сообщается, что уже в ближайшем будущем Джеко станет игроком «бьянконери», ведь «Юве» не только достиг соглашения с «Ромой» (будет выплачено 10 миллионов), но и сам босниец просто в восторге от перспективы поиграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Паратичи хотел бы подписать Джеко уже на следующей неделе и официально объявить о транфере, но «Юве» придется ждать, пока «Рома» найдет достойную замену форварду.
Напомним, еще одной потенциальной помехой трансферу является нежелание беременной супруги Джеко уезжать из Рима. Остается только ждать, чем же окончится эта траснферная сага.