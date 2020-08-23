Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ницца
Ланс
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Локомотив
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа
Ростов
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Страсбур
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Ним
Брест
40
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Бавария
Футбол. Зарубежный
14:00
Монако
Реймс
22
Все события
Фоторепортажи
16Эта «Барса» сломалась, несите новую: «Бавария» разгромила каталонцев 8:2
10«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов
16:58 (мск), источник: Sports.Ru

Тудор очень хотел в «Ювентус»: экс-игрок «бьянконери» заплатил 150 тысяч евро из собственного кармана, чтобы вернуться

Достойно!

Наверх

Бывший защитник «Ювентуса» Игор Тудор будет работать в тренерском штабе Андреа Пирло в туринской команде.

42-летний специалист покинул пост главного тренера «Хайдука», который он возглавил в начале этого года, ради работы в «Юве». Как сообщает Tuttosport, Тудор заплатил компенсацию, чтобы покинуть «Хайдук».

Первоначально клуб запросил один миллион евро, а затем снизил свои требования до 400 тысяч евро. Что интересно, 150 тысяч евро из этих 400 бывший игрок «Ювентуса» заплатил из собственного кармана.

Что ж, этот жест только доказывает, что экс-игрок «бьянконери» действительно хотел попробовать свои силы в клубе, которому отдал девять лет.

 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Большой гид по финалу ЛЧ: подготовка, травмы, цитаты, прогнозы
Названа сборная лучших игроков плей-офф Лиги Европы
У нас есть чемпион мира! Поветкин победил в стиле Рокки Бальбоа
ОИ-84: чехи сделали чемпионские майки, но на их пути встал СССР
«Платим, закрываешь рот, играешь». Мощный ответ Попова «Ростову»
ЦСКА ведет переговоры о трансфере хавбека «Ростова»
«Вашингтону» Овечкина нужны перемены. Причины провала клуба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь