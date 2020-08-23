Тудор очень хотел в «Ювентус»: экс-игрок «бьянконери» заплатил 150 тысяч евро из собственного кармана, чтобы вернуться

Бывший защитник «Ювентуса» Игор Тудор будет работать в тренерском штабе Андреа Пирло в туринской команде.

42-летний специалист покинул пост главного тренера «Хайдука», который он возглавил в начале этого года, ради работы в «Юве». Как сообщает Tuttosport, Тудор заплатил компенсацию, чтобы покинуть «Хайдук».

Первоначально клуб запросил один миллион евро, а затем снизил свои требования до 400 тысяч евро. Что интересно, 150 тысяч евро из этих 400 бывший игрок «Ювентуса» заплатил из собственного кармана.