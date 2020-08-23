Маркос Рохо рассказал о «странном отношении» Моуринью к де Хеа и Погба

Источник: AP 2020

В интервью Fox Sports Argentina, Маркос Рохо вспомнил времена «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и отметил, что португалец странно относился к некоторым членам команды.

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В интервью он рассказал, что Моуринью кричал кому угодно в лицо во время своего пребывания на «Олд Траффорд», но его любимыми целями для выплескивания агрессии были Давид Де Хеа и Поль Погба .

Манчестер Юнайтед (Манчестер) Все о команде

По словам аргентинца, бывший босс «Юнайтед» говорил им что-то вроде «Вы миллионеры, вам плевать на спорт» и тому подобные неуважительные вещи, когда их игра не соответствовала его стандартам.

У Погба были особенно напряженные отношения с Моуринью в последние несколько месяцев его тренерства «Юнайтед», когда француз часто попадал на скамейку запасных на важных матчах.