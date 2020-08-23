Маркос Рохо рассказал о «странном отношении» Моуринью к де Хеа и Погба
Жозе такой Жозе.
Жозе такой Жозе.
В интервью Fox Sports Argentina, Маркос Рохо вспомнил времена «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и отметил, что португалец странно относился к некоторым членам команды.
В интервью он рассказал, что Моуринью кричал кому угодно в лицо во время своего пребывания на «Олд Траффорд», но его любимыми целями для выплескивания агрессии были Давид Де Хеа и Поль Погба .
По словам аргентинца, бывший босс «Юнайтед» говорил им
У Погба были особенно напряженные отношения с Моуринью в последние несколько месяцев его тренерства «Юнайтед», когда француз часто попадал на скамейку запасных на важных матчах.
К счастью,