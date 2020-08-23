Куман готов вернуть Коутинью в «Барселону»

Источник: Спорт-Экспресс

57-летний специалист намерен провести встречу с 28-летним бразильцем, чтобы рассказать ему о своих планах и видении игры команды.

Действующий контракт Коутинью с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года.