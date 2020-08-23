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17:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Куман готов вернуть Коутинью в «Барселону»

Новый главный тренер «Барселоны» Роналд Куман может оставить в команде полузащитника Филиппе Коутинью на следующий сезон, сообщает El Mundo Deportivo.

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Источник: Спорт-Экспресс

57-летний специалист намерен провести встречу с 28-летним бразильцем, чтобы рассказать ему о своих планах и видении игры команды.

Действующий контракт Коутинью с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года.

В этом сезоне 28-летний игрок провел 37 матчей в составе «Баварии», где выступает на правах аренды, забив 11 голов и записав на свой счет 9 ассистов.

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