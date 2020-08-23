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18:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Излечившийся от рака Михайлович заразился коронавирусом

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

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Сербский специалист в 2019 году прошел курс химиотерапии и излечился от рака. В декабре он вернулся в расположение клуба, однако в конце января снова лег в больницу. Во второй раз он был выписан 1 мая.

В связи с перенесенной болезнью Михайлович находится в группе риска.

В «Болонье» сообщили, что болезнь протекает бессимптомно, но тренер останется на самоизоляции на ближайшие две недели.

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