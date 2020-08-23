Ян Вороговский помог «Беерсхоту» победить чемпиона Бельгии и выйти на первое место
Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский помог «Беерсхоту» победить «Брюгге» в третьем туре чемпионата Бельгии, передает корреспондент Vesti.kz.
Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский помог «Беерсхоту» победить «Брюгге» в третьем туре чемпионата Бельгии, передает корреспондент Vesti.kz.
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в ворота действующих чемпионов забил австрийский полузащитник Рафаэль Хольцхаузер на 28-й минуте.
В прошедшем матче Вороговский вышел в старте и был заменен на 91-й минуте. На его счету теперь две игры в сезоне. Его «Беерсхот» одержал третью победу в трех матчах и с девятью очками поднялся на первое место, опережая «Шарлеруа» по разнице мячей. На десятом месте с тремя баллами идет «Брюгге».
Следующий матч «Беерсхот» проведет 30 августа, когда в 20:00 по времени
В прошлом сезоне «Беерсхот» стал чемпионом первой лиги, победив «Левен» — 1:0, 4:1. До второго матча оба клуба были переведены в высший дивизион
24-летний Вороговский перешел в «Беерсхот» летом 2019 года из «Кайрата». В дебютном сезоне защитник провел 19 матчей и забил один гол. В апреле Вороговский продлил контракт с клубом еще на один сезон.