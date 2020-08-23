Футболисты БАТЭ победили «Неман» в матче чемпионата Беларуси

В первом тайме встречи в Гродно хозяева имели небольшое преимущество, но не реализовали свои возможности для взятия ворот. Зато гости успешно оборонялись, а на 42-й минуте в одной контратак свой шанс использовал Максим Скавыш. После перерыва игра проходила по тому же сценарию — гродненцы безуспешно атаковали, а борисовчане умело защищались и на 54-й минуте увеличили свое преимущество после эффектного гола Павла Нехайчика прямо с углового удара.