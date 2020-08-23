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23 августа, источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ победили «Неман» в матче чемпионата Беларуси

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ обыграли гродненский «Неман» с результатом 2:0 в гостевом матче 22-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

В первом тайме встречи в Гродно хозяева имели небольшое преимущество, но не реализовали свои возможности для взятия ворот. Зато гости успешно оборонялись, а на 42-й минуте в одной контратак свой шанс использовал Максим Скавыш. После перерыва игра проходила по тому же сценарию — гродненцы безуспешно атаковали, а борисовчане умело защищались и на 54-й минуте увеличили свое преимущество после эффектного гола Павла Нехайчика прямо с углового удара.

Еще два фаворита национального первенства в этом туре потерпели поражения. Солигорский «Шахтер» проиграл в Минске футболистам «Ислочи» со счетом 2:4, а действующие чемпионы страны брестские динамовцы у себя дома неожиданно уступили одному из аутсайдеров турнира.

бобруйской «Белшиной» со счетом 1:2.

Результаты остальных встреч: «Слуцк» — «Динамо» (Минск) — 1:2, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Смолевичи» — 4:1, «Городея» — «Рух» (Брест) — 1:3, «Славия» (Мозырь) — «Витебск» — 1:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Минск» — 1:1.

Турнирное положение: «Шахтер» — 43 очка (22 матча), БАТЭ — 43 (22), «Неман» — 38 (21), «Ислочь» — 35 (22), «Торпедо-БелАЗ» — 35 (22), «Динамо» (Минск) — 33 (21), «Энергетик-БГУ» — 34 (22), «Рух» — 33 (22), «Витебск» — 30 (22), «Динамо» (Брест) — 29 (20), «Славия» — 24 (20), «Слуцк» — 21 (21), «Городея» — 20 (22), «Минск» — 19 (19), «Белшина» — 19 (22), «Смолевичи» — 14 (20).

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев, в активе которого 12 мячей.

В следующем туре встречаются: «Рух» — «Неман», «Белшина» — «Ислочь», «Шахтер» — «Витебск», «Торпедо-БелАЗ» — «Славия», «Энергетик-БГУ» — «Слуцк», «Минск» — «Городея», БАТЭ — «Смолевичи», «Динамо» (Минск) — «Динамо» (Брест).

Неман
0:2
Первый тайм: 0:0
БАТЭ
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