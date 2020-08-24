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00:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Погба не покинет «Манчестер Юнайтед»

Агент полузащитника Поля Погба Мино Райола сообщил, что его подопечный останется в «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Поль останется в «МЮ». Он — ключевой игрок этой команды, а у них важный проект. «Юнайтед» не примет предложения о его уходе этим летом. Также мы скоро обсудим новый контракт, — сказал Райола в интервью Sky Italia.

Ранее появлялась информация, что «МЮ» готовится предложить полузащитнику Полю Погба новый контракт с увеличенной в полтора раза зарплатой.

У Погба идет заключительный год по действующему контракту, который, правда, подразумевает опцию продления на 12 месяцев.

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