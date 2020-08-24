Агент: Завтра Ибрагимовича не будет в «Милане»
Мино Райола, агент шведского нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, сообщил, что его клиент не будет присутствовать на завтрашней предсезонной тренировке «Милана».
Мино Райола, агент шведского нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, сообщил, что его клиент не будет присутствовать на завтрашней предсезонной тренировке «Милана».
«На данный момент ситуация такова, что завтра Ибрагимовича не будет в “Милане”. Мы всё ещё ведём переговоры, но у нас пока нет договорённости. Дело не в деньгах, а в убеждении. Чтобы брак состоялся, нужны двое. Если бы Златан не хотел остаться в “Милане”, то и переговоров не было бы. Мы находимся на очень деликатном этапе переговоров, поэтому я не хочу ничего говорить. Я всегда оптимистичен. Я работаю не над созданием проблем, а над поиском решений», — приводит слова Райолы Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Контракт 38-летнего Ибрагимовича с «Миланом» истекает 31 августа 2020 года.