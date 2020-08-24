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10:58 (мск), источник: Vesti.kz

Нападающий «Астаны» с победы дебютировал за голландский клуб

Нападающий «Астаны» и сборной Кюрасао Рангело Янга дебютировал за свой новый клуб — голландский НЕК (Неймеген), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В рамках подготовки к новому сезону НЕК провел товарищеский матч с «Валвейком». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу новой команды Янги, который вышел на замену на 66-й минуте игры.

Астана (Нур-Султан)

Напомним, НЕК арендовал Янгу на один год. Клуб выступает в эрстедивизи (второй по значимости дивизион). Наивысшим достижением команды в чемпионате Нидерландов является пятое место в сезоне-2002/03.

Начало сезона-2020 Янга провел в аренде в «Лугано». В составе швейцарского клуба он сыграл 13 матчей.

Контракт Янги с «Астаной», куда он пришел в 2018 году, рассчитан до лета 2022 года. За столичный клуб форвард провел 64 матча, забил 11 голов и сделал три передачи.

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