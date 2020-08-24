Нападающий «Астаны» с победы дебютировал за голландский клуб

В рамках подготовки к новому сезону НЕК провел товарищеский матч с «Валвейком». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу новой команды Янги, который вышел на замену на 66-й минуте игры.

Астана (Нур-Султан) Все о команде

Напомним, НЕК арендовал Янгу на один год. Клуб выступает в эрстедивизи (второй по значимости дивизион). Наивысшим достижением команды в чемпионате Нидерландов является пятое место в сезоне-2002/03.

Начало сезона-2020 Янга провел в аренде в «Лугано». В составе швейцарского клуба он сыграл 13 матчей.