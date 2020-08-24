Авторы бисеклеты и дубля со штрафных из «Кайрата». Представлена сборная пятого тура КПЛ

Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей. Учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.

Вратарь: Марко Милошевич («Каспий»).

Несмотря на минимальное поражение актауской команды, игру сербского вратаря можно отметить с положительной стороны. Милошевич 5 раз удачно играл на выходе и сделал три сейва. Одном словом, если бы не Марко, то игра для «Каспия» могла закончиться разгромом. Индекс действий — 242.

Правый защитник: Ильяс Амирсеитов («Кайсар»).

30-летний Ильяс Амирсеитов зарекомендовал себя как игрок, способный показать стабильный футбол на протяжении долгого времени. В нелегком матче против «Жетысу» он хорошо справлялся со своими обязанностями в обороне, а также не забывал поддерживать атаку. Из статистических показателей можно выделить: точность передач — 91 процент, семь перехватов и семь подборов. Индекс действий — 252.

Кайрат (Алма-Ата) Все о команде

Центральные защитники: Раде Дугалич («Кайрат»); Андрей Буйволов («Шахтер»).

Дугалич — лидер команды, который способен проявлять себя в важных играх с конкурентами. Дугалич забил второй гол в ворота «Тобола», а также выиграл 93 процента всех единоборств, два раза эффективно сыграл в отборе, совершил 14 перехватов и шесть подборов. Индекс действий — 318.

Российский футболист «горняков» Андрей Буйволов хорошо освоился в нашем чемпионате. В противостоянии с «Кызыл-Жаром» он запомнился эффективностью во всех единоборствах, в которых принял участие, а также забил первый гол своей команды. Плюс ко всему он отдал 90 процентов точных передач, десять раз сыграл на перехватах, семь раз своевременно подбирал мяч. Индекс действий — 293.

Левый защитник: Гафуржан Суюмбаев («Кайрат»).

В сыгранном туре на этой позиции лучше всех себя проявил опытный Суюмбаев. Он два раз хорошо обострял игру передачами в штрафную, четыре раза хорошо играл в отборе, совершил четыре перехвата и девять подборов. В целом Гафуржан был одним из активных футболистов алматинской дружины. Индекс действий — 272.

Астана (Нур-Султан) Все о команде

Правый полузащитник: Тигран Барсегян («Астана»).

Барсегян является одним из творцов победы столичной команды над «Окжетпесом». Тигран был лидером атак «Астаны», часто брал на себя игру и заработал пенальти, который помог переломить ход встречи. Индекс действий — 272.

Центральные полузащитники: Небойша Косович («Кайрат»); Габрьел Энаке («Кызыл-Жар»).

Косович в очередной раз становится одним из лучших в туре. Небойша был лидером своей команды, через него проходили практически все атаки «Кайрата». В столь важной игре черногорец два раза проявил свое мастерство и результативно исполнил штрафные удары. Индекс действий — 265.

Юркий румынский хавбек Энаке выделяется в составе петропавловской команды. Габрьел, как обычно, был активен в центре и своими эффективными действиями заслужил гол, который можно назвать одним из самых красивых в туре. Индекс действий — 251.

Левый полузащитник: Максим Федин («Кайсар»).

В составе кызылординской команды самым активным был Максим Федин. 24-летний полузащитник четыре раза удачно шел в дриблинг, два раза бил по воротам и совершил большое количество рывков, создавая сложности обороне соперника. В эпизоде, когда был забит единственный в игре гол, Максим совершил сольный проход по флангу и заставил всю оборону «Жетысу» грубо ошибиться. Индекс действий — 257.

Казахстанская Премьер-Лига Все о турнире

Нападающие: Жоао Пауло («Ордабасы»), Элгуджа Лобжанидзе («Кайсар»).

Жоао Пауло в очередной раз подтверждает свой высокий класс. Вся острота у ворот соперника была напрямую связана с грамотными действиями бразильца. Жоао здорово использовал позиционные ошибки защитников «Каспия», часто шел в дриблинг и забил единственный и победный мяч в игре. Индекс действий — 277.