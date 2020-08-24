Авторы бисеклеты и дубля со штрафных из «Кайрата». Представлена сборная пятого тура КПЛ
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) представила символическую сборную пятого тура
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) представила символическую сборную пятого тура
Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей. Учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.
Вратарь: Марко Милошевич («Каспий»).
Несмотря на минимальное поражение актауской команды, игру сербского вратаря можно отметить с положительной стороны. Милошевич 5 раз удачно играл на выходе и сделал три сейва. Одном словом, если бы не Марко, то игра для «Каспия» могла закончиться разгромом. Индекс действий — 242.
Правый защитник: Ильяс Амирсеитов («Кайсар»).
30-летний Ильяс Амирсеитов зарекомендовал себя как игрок, способный показать стабильный футбол на протяжении долгого времени. В нелегком матче против «Жетысу» он хорошо справлялся со своими обязанностями в обороне, а также не забывал поддерживать атаку. Из статистических показателей можно выделить: точность передач — 91 процент, семь перехватов и семь подборов. Индекс действий — 252.
Центральные защитники: Раде Дугалич («Кайрат»); Андрей Буйволов («Шахтер»).
Дугалич — лидер команды, который способен проявлять себя в важных играх с конкурентами. Дугалич забил второй гол в ворота «Тобола», а также выиграл 93 процента всех единоборств, два раза эффективно сыграл в отборе, совершил 14 перехватов и шесть подборов. Индекс действий — 318.
Российский футболист «горняков» Андрей Буйволов хорошо освоился в нашем чемпионате. В противостоянии с «Кызыл-Жаром» он запомнился эффективностью во всех единоборствах, в которых принял участие, а также забил первый гол своей команды. Плюс ко всему он отдал 90 процентов точных передач, десять раз сыграл на перехватах, семь раз своевременно подбирал мяч. Индекс действий — 293.
Левый защитник: Гафуржан Суюмбаев («Кайрат»).
В сыгранном туре на этой позиции лучше всех себя проявил опытный Суюмбаев. Он два раз хорошо обострял игру передачами в штрафную, четыре раза хорошо играл в отборе, совершил четыре перехвата и девять подборов. В целом Гафуржан был одним из активных футболистов алматинской дружины. Индекс действий — 272.
Правый полузащитник: Тигран Барсегян («Астана»).
Барсегян является одним из творцов победы столичной команды над «Окжетпесом». Тигран был лидером атак «Астаны», часто брал на себя игру и заработал пенальти, который помог переломить ход встречи. Индекс действий — 272.
Центральные полузащитники: Небойша Косович («Кайрат»); Габрьел Энаке («Кызыл-Жар»).
Косович в очередной раз становится одним из лучших в туре. Небойша был лидером своей команды, через него проходили практически все атаки «Кайрата». В столь важной игре черногорец два раза проявил свое мастерство и результативно исполнил штрафные удары. Индекс действий — 265.
Юркий румынский хавбек Энаке выделяется в составе петропавловской команды. Габрьел, как обычно, был активен в центре и своими эффективными действиями заслужил гол, который можно назвать одним из самых красивых в туре. Индекс действий — 251.
Левый полузащитник: Максим Федин («Кайсар»).
В составе кызылординской команды самым активным был Максим Федин. 24-летний полузащитник четыре раза удачно шел в дриблинг, два раза бил по воротам и совершил большое количество рывков, создавая сложности обороне соперника. В эпизоде, когда был забит единственный в игре гол, Максим совершил сольный проход по флангу и заставил всю оборону «Жетысу» грубо ошибиться. Индекс действий — 257.
Нападающие: Жоао Пауло («Ордабасы»), Элгуджа Лобжанидзе («Кайсар»).
Жоао Пауло в очередной раз подтверждает свой высокий класс. Вся острота у ворот соперника была напрямую связана с грамотными действиями бразильца. Жоао здорово использовал позиционные ошибки защитников «Каспия», часто шел в дриблинг и забил единственный и победный мяч в игре. Индекс действий — 277.
Гол, забитый грузинским нападающим «Кайсара», стал самым обсуждаемым событием пятого тура. Действительно, обладая такими антропометрическими данными, Элгуджа сумел сложиться и хлестко пробить ударом через себя. Такие голы — признак высокого мастерства игрока. В целом Лобжанидзе был полезным в атаке, так как в одиночку создавал давление на всю защиту «Жетысу». Индекс действий — 229.