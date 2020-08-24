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13:46 (мск), источник: Vesti.kz

Нападающий «Астаны» стал самым дорогим футболистом нидерландского клуба

Нападающий «Астаны» и сборной Кюрасао Рангело Янга стал самым дорогим игроком нидерландского НЕК (Неймеген), в который перешел на правах аренды до следующего года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Рыночная стоимость 28-летнего форварда, по данным Transfermarkt, составляет 900 тысяч евро. Второе место занимает 24-летний нидерландский полузащитник Йорди Брейн, третье — 23-летний бельгийский вингер Джонатан Окита. Их трансферная стоимость оценивается по 600 тысяч евро.

Общая стоимость состава НЕК составляет 6,03 миллиона евро. Это восьмой показатель во втором дивизионе, где выступают 20 клубов. Самым дорогим составом обладает «Йонг Аякс» — 48,35 миллиона. В тройку также входят «НАК Бреда» — 8,7 миллиона и «Йонг АЗ Алкмар» — 8,3 миллиона.

Астана (Нур-Султан)

Шестикратный чемпион КПЛ объявил об уходе легионера 22 августа. При этом правами на него продолжает обладать «Астана» до лета 2022 года. В казахстанский клуб он перешел в 2018-м, проведя за него 64 матча, в которых забил 11 голов и отдал три ассиста.

Первую часть 2020 года Янга провел в аренде в «Лугано». В составе швейцарского клуба сыграл 13 матчей, голов не забил.

За сборную Кюрасао, которую на днях возглавил экс-тренер сборной России Гус Хиддинк, выступает с 2016 года.

Нападающий «Астаны» уже дебютировал за новый клуб в товарищеском матче с «Валвейком».

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