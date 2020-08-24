Нападающий «Астаны» стал самым дорогим футболистом нидерландского клуба

Шестикратный чемпион КПЛ объявил об уходе легионера 22 августа. При этом правами на него продолжает обладать «Астана» до лета 2022 года. В казахстанский клуб он перешел в 2018-м, проведя за него 64 матча, в которых забил 11 голов и отдал три ассиста.



Первую часть 2020 года Янга провел в аренде в «Лугано». В составе швейцарского клуба сыграл 13 матчей, голов не забил.



За сборную Кюрасао, которую на днях возглавил экс-тренер сборной России Гус Хиддинк, выступает с 2016 года.



Нападающий «Астаны» уже дебютировал за новый клуб в товарищеском матче с «Валвейком».