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12:16 (мск), источник: Sports.Ru

«Барса» готова отпустить Месси только за 700 млн евро, если он подаст запрос на трансфер. Это его отступные

«Барселона» не намерена отпускать Лионеля Месси, который раздумывает над уходом из клуба.

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По данным Mundo Deportivo, президент клуба Жозеп Бартомеу считает, что продавать Месси нельзя. В случае, если аргентинец подаст запрос на трансфер, его будут готовы отпустить в клуб, который выплатит его отступные — 700 млн евро.

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В клубе считают, что Месси все еще является главным игроком атаки «Барсы». Кроме того, к нему привязано большое количество рекламных контрактов, которые каталонцы не хотят потерять.

Барселона (Барселона)

Напомним, что капитан «Барселоны» недавно встретился с новым главным тренером Роналдом Куманом. После встречи каталонская радиостанция RAC1 сообщила подробности разговора. Месси, по их данным, дал понять Куману, что склоняется к уходу из каталонского клуба.

Как сообщило аргентинское издание Clarín, Месси был зол из-за утечки информации.

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