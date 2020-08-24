«Барса» готова отпустить Месси только за 700 млн евро, если он подаст запрос на трансфер. Это его отступные
«Барселона» не намерена отпускать Лионеля Месси, который раздумывает над уходом из клуба.
«Барселона» не намерена отпускать Лионеля Месси, который раздумывает над уходом из клуба.
По данным Mundo Deportivo, президент клуба Жозеп Бартомеу считает, что продавать Месси нельзя. В случае, если аргентинец подаст запрос на трансфер, его будут готовы отпустить в клуб, который выплатит его отступные — 700 млн евро.
В клубе считают, что Месси все еще является главным игроком атаки «Барсы». Кроме того, к нему привязано большое количество рекламных контрактов, которые каталонцы не хотят потерять.
Напомним, что капитан «Барселоны» недавно встретился с новым главным тренером Роналдом Куманом. После встречи каталонская радиостанция RAC1 сообщила подробности разговора. Месси, по их данным, дал понять Куману, что склоняется к уходу из каталонского клуба.
Как сообщило аргентинское издание Clarín, Месси был зол