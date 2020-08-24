Футболистки «Динамо-БГУФК» разгромили юниорскую сборную в чемпионате страны

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все стартовые матчи третьего круга футбольного чемпионата Беларуси среди женских команд завершились крупными победами фаворитов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидеры первенства футболистки минского «Динамо» одержали свою 15-ю викторию подряд, разгромив у себя дома спортсменок юниорской сборной Беларуси (U-19) со счетом 9:0.

Фото ФК «Динамо-Минск»

С таким же результатом серебряный призер прошлого чемпионата страны столичная «Зорка-БДУ» переиграла воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР), для которых это 15-е поражение в 15 проведенных встречах.

Действующие чемпионки Беларуси футболистки «Минска» на своей арене без особых проблем обыграли гостей из могилевского «Днепра» с результатом 7:1.

Фото ФК «Минск»

Спортсменки гродненского «Немана» в гостях взяли верх над «Бобруйчанкой» — 4:1.

Турнирное положение после 15 игровых дней: «Динамо-БГУФК» — 45 очков (разница мячей — 77−2), «Минск» — 36 (73−8), «Зорка-БДУ» — 28 (43−24), «Неман» — 27 (36−21), Беларусь (U-19) — 19 (18−45), «Бобруйчанка» — 11 (20−48), «Днепр» — 11 (10−50), БОЦОР — 0 (2−81).

Бомбардирскую гонку возглавляет нигерийская нападающая «Минска» Эмуедж Огбайабгевха, забившая 16 мячей, на гол меньше у ее одноклубницы украинки Тамилы Химич.

В следующем туре встречаются:

9 сентября.

«Динамо-БГУФК» — «Днепр», Беларусь (U-19) — «Бобруйчанка»,

10 сентября.