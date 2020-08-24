Комиссия КФФ признала судейскую ошибку с отмененным голом «Окжетпеса» в ворота «Астаны»

Один из них произошел во втором тайме при счете 2:0 в пользу столичной команды. На 81-й минуте «Окжетпес» забил мяч в ворота «Астаны», но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

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Однако комиссия признала, что боковой арбитр из Экибастуза Дмитрий Будниченко допустил ошибку, зафиксировав положение «вне игры» у футболиста «Окжетпеса». Таким образом, гол был забит по правилам. В защиту лайнсмена в комиссии отметили, что сложность ситуации объясняется так называемыми «ножницами».

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В то же время комиссия признала верными действия судейской бригады в спорном моменте, возникшем на первой минуте у ворот «Астаны» после удара футболиста «Окжетпеса», а также в ситуации с назначением пенальти в ворота кокшетауской команды.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9hWf7T43xjI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.