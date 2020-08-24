Комиссия КФФ признала судейскую ошибку с отмененным голом «Окжетпеса» в ворота «Астаны»
Прошло заседание
Прошло заседание
Один из них произошел во втором тайме при счете 2:0 в пользу столичной команды. На 81-й минуте «Окжетпес» забил мяч в ворота «Астаны», но взятие ворот было отменено
Однако комиссия признала, что боковой арбитр из Экибастуза Дмитрий Будниченко допустил ошибку, зафиксировав положение «вне игры» у футболиста «Окжетпеса». Таким образом, гол был забит по правилам. В защиту лайнсмена в комиссии отметили, что сложность ситуации объясняется так называемыми «ножницами».
В то же время комиссия признала верными действия судейской бригады в спорном моменте, возникшем на первой минуте у ворот «Астаны» после удара футболиста «Окжетпеса», а также в ситуации с назначением пенальти в ворота кокшетауской команды.
Сам матч завершился победой «Астаны» со счетом 2:0.