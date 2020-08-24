Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.08
Ним
Брест
40
Футбол. Зарубежный
23.08
Лорьян
Страсбур
31
Футбол. Премьер-лига
23.08
Уфа
Ростов
01
Футбол. Зарубежный
23.08
Ницца
Ланс
21
Футбол. Премьер-лига
23.08
Спартак
Локомотив
21
Футбол. Еврокубки
23.08
ПСЖ
Бавария
01
Все события
Фоторепортажи
10Гол новичка Шкурина принес ЦСКА победу
13«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов
14:41 (мск), источник: Vesti.kz

Комиссия КФФ признала судейскую ошибку с отмененным голом «Окжетпеса» в ворота «Астаны»

Прошло заседание Судейско-экспертной комиссии Казахстанской федерации футбола (КФФ), на которой разбирались спорные эпизоды в матче пятого тура премьер-лиги между «Астаной» и «Окжетпесом».

Наверх

Один из них произошел во втором тайме при счете 2:0 в пользу столичной команды. На 81-й минуте «Окжетпес» забил мяч в ворота «Астаны», но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Казахстанская Премьер-Лига

Однако комиссия признала, что боковой арбитр из Экибастуза Дмитрий Будниченко допустил ошибку, зафиксировав положение «вне игры» у футболиста «Окжетпеса». Таким образом, гол был забит по правилам. В защиту лайнсмена в комиссии отметили, что сложность ситуации объясняется так называемыми «ножницами».

Астана (Нур-Султан)

В то же время комиссия признала верными действия судейской бригады в спорном моменте, возникшем на первой минуте у ворот «Астаны» после удара футболиста «Окжетпеса», а также в ситуации с назначением пенальти в ворота кокшетауской команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам матч завершился победой «Астаны» со счетом 2:0.

Читайте также
Казахстанский футбольный клуб оштрафовали на 223 миллиона тенге
«Бавария» сделала второй требл, догнав «Барселону»
Капитана МЮ захотели исключить из сборной Англии
Стало известно о возможности проведения боя Поветкина и Усика
Фанаты ПСЖ устроили погромы в Париже после финала ЛЧ
В «Вашингтоне» рассказали о будущем Овечкина в команде
Неймар поздравил другой клуб с победой в ЛЧ и был высмеян
Большая распродажа на Ali. Миллионы скидок на спорт и не только!
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь