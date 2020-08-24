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14:06 (мск), источник: Аргументы и факты

Она сказала «Да». История любви Криштиану Роналду и Джорджины

Звезда футбола Криштиану Роналду приготовил своим поклонником сюрприз: вместе со своей подругой Джорджиной они опубликовали одинаковые фото. Он подписал: «Моя любовь», она — «Дааа!».

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14
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Означает ли это, что футболист сделал предложение матери своего ребенка?

Выйти замуж за еврового миллиардера Криштиану Роналду мечтает если не любая девушка, то каждая вторая точно. На сегодняшний день он является холостяком, но судя по всему, ходить в этом статусе ему осталось недолго. Все идет к тому, что его подруга и мать одного из детей Джорджина Родригес скоро станет официальной женой. АиФ.ru вспоминает историю любви звездного футболиста и горячей испанки.

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Выбор КриРо — продавщица из магазина

Рядом с Криштиану Роналду всегда были красивые и известные девушки. Он рано стал топовым футболистом с миллионными заработками, а потому в близкие отношения вступал исключительно с моделями, актрисами, певицами: Карина Ферро, Мерче Ромеро, Сорая Чавес, Мия Юдакен, Джемма Аткинсон, Лучана Абреу, Мирелла Грисалес и, конечно, Ирина Шейк. Если вбить любое из этих имен в поисковиках, то увидите девушек неземной красоты.

Но все эти романы в прошлом. Сейчас для КриРо существует только Джорджина Родригес, с которой он познакомился в 2016-м году в Мадриде, когда выступал за «Реал». Произошло это вскоре после расставания с Ириной Шейк.

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Вот как о первой встрече с Криштиану Роналду вспоминает сама Джорджина:

«Впервые мы встретились в бутике Gucci, где я работала продавцом-консультантом. Через несколько дней мы снова увиделись — на мероприятии другого бренда. Тогда мы смогли поболтать в непринужденной атмосфере. Это была любовь с первого взгляда».

Джорджине тогда был 21 год. Она родилась в Аргентине в Буэнос-Айресе, но еще в юном возрасте переехала с матерью и сестрой в небольшой городок на севере Испании Уэска. И уже оттуда — в Мадрид, поскольку хотела добиться больших высот в танцах и модельном бизнесе. Правда до встречи с португальцем это получалось не очень. Но ей очень повезло, когда именно в ее магазине проводилось VIP-мероприятие с участием футболиста.

Ювентус (Турин)

Проблемные отцы

Любопытно, что судьбы Джорджины и Криштиану Роналду в чем-то похоже. У обоих были проблемы с отцами, которые вели не самый правильный образ жизни. Португальский папа часто выпивал, а аргентинский — пристрастился к наркотикам, из-за чего даже угодил за решетку. Так что мать девушки воспитывала ее и сестру фактически в одиночку.

Впервые на публике Криштиану Роналду появился с Джорджиной в январе 2017-го года в Цюрихе на ежегодной премии «Золотой мяч». Тогда он достался именно португальскому футболисту, который сумел обойти самого Лионеля Месси.

В ноябре того же года у пары родилась девочка, которую назвали Алана Мартина. Для португальца ребенок стал четвертым — первые три родились от суррогатных матерей и их имена не известны никому, кроме самого футболиста. Кстати, всего он хочет иметь семь наследников — именно такая цифра написана на его футболке во всех командах.

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Джорджина с радостью взялась за воспитание всех детей своего молодого человека, с которым пока так и не оформлены официальные отношения. Периодически СМИ сообщают о возможной помолвке или готовящейся свадьбе Криштиану Роналду, но пока все ожидания не оправдываются.

Но, похоже, именно сейчас наступил тот момент, когда Криштиану и Джорджина к этому наиболее близки. Причиной для таких разговоров послужила одна и та же фотография, которую они опубликовали в Instagram в одно и то же время. Вот она.

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Единственная разница — в подписи. Криштиану Роналду написал: «Моя любовь» с эмодзи в виде сердечка, а Джорджине использовала только одно слово: «YESSS».

Когда, если не сейчас?

Что это, как не предложение и согласие на него? По крайней мере, подписчики обоих абсолютно в этом уверены, даже несмотря на то, что обручального кольца на пальце девушки не видно — рука Криштиану закрывает эту часть.

Когда узаконивать отношения, если не сейчас? Встречаются уже почти пять лет, есть дети, есть небольшой отпуск у КриРо между чемпионатами Италии. Более того, по некоторым неофициальным сведениям, португалец недавно составил завещание, в которое своими наследниками внес не только четырех детей, но и Джорджину Родригес.

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Со своей главной задачей в статусе спутницы Криштиану Роналду Джорджина справилась на отлично — она сумела создать идеальный баланс между его и своей карьерой и детьми. Она создает невероятные образы своему мужу (все их давно воспринимают семьей) и даже сама стрижет Криштиану во время пандемии, чтобы он лишний раз не выходил из дома.

С ней не связано ни одного скандала или какой-нибудь мутной истории, который мог бы поставить под сомнение выбор футболиста, ставшего недавно первым официальным евровым миллиардером в своем виде спорта. Осталось только дождаться официального подтверждения от самого Криштиану и Джорджине о важном решении в их жизни.

Александр Боярский

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