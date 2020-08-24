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15:09 (мск), источник: БЕЛТА

Николай Януш признан лучшим игроком 22-го тура футбольного чемпионата Беларуси

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий «Ислочи» из Минского района Николай Януш признан лучшим игроком 22-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В победном домашнем поединке с одним из лидеров первенства солигорским «Шахтером» (4:2) 35-летний форвард провел на поле весь матч и дважды поразил ворота соперников.

Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты остальных игр минувшего тура: «Слуцк» — «Динамо» (Минск) — 1:2, «Динамо» (Брест) — «Белшина» (Бобруйск) — 1:2, «Неман» (Гродно) — БАТЭ (Борисов) — 0:2, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Минск» — 1:1, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Смолевичи» — 4:1, «Славия» (Мозырь) — «Витебск» — 1:1, «Городея» — «Рух» (Брест) — 1:3.

Сейчас турнирную таблицу 30-го чемпионата Беларуси возглавляют солигорский «Шахтер» и борисовский БАТЭ, набравшие по 43 очка в 22 проведенных встречах. Третьим идет гродненский «Неман», у которого 38 очков в 21 игре.

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.

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