Николай Януш признан лучшим игроком 22-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В победном домашнем поединке с одним из лидеров первенства солигорским «Шахтером» (4:2) 35-летний форвард провел на поле весь матч и дважды поразил ворота соперников.

Сейчас турнирную таблицу 30-го чемпионата Беларуси возглавляют солигорский «Шахтер» и борисовский БАТЭ, набравшие по 43 очка в 22 проведенных встречах. Третьим идет гродненский «Неман», у которого 38 очков в 21 игре.